Tevékenységek, eredmények

2 órája

Civil nap Mosonmagyaróváron: az önkénteseket és mecénásokat ismerték el, mutatjuk a díjazottakat - fotók

A XXVI. Mosonmagyaróvári Civil Napot a helyi önkormányzat és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség szombaton rendezte meg a Flesch Központban. A rendezvény keretében díjakat adtak át, több csoport is bemutatkozott és civil börze is kapcsolódott az eseményhez.

Mészely Réka

Negyedszázada annak, hogy október elején a mosonmagyaróvári civil szervezetek veszik birtokba a Flesch Károly Kulturális Központot. Teszik ezt mindazért, hogy bemutassák egymásnak és a város lakóinak, az érdeklődő közönségnek tevékenységüket, eredményeiket. 

A civil szövetség a városi díj mellett jubileumi oklevelet is kiérdemelt, melyet Nagy István agrárminiszter adott át Patonai Gábor elnöknek
Fotó: Kerekes István

A civil szervezetek által lesz élhető egy város

A civil szervezetek fontosságáról a társadalomban és a város életében Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Önkormányzat alelnöke, Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere és Patonai Gábor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke beszélt. A Lajta-parti városban több mint kétszáz szervezet járul hozzá ahhoz, hogy élhetőbb legyen a település. 

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat: 

Civil nap Mosonmagyaróváron: az önkénteseket és mecénásokat ismerték el

Fotók: Kerekes István

Idén a civil börze keretében tizenöt mosonmagyaróvári szervezet és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ közösségei mutatták be tevékenységüket, dokumentumokkal, képekkel, kiadványokkal, prezentációval. 

Elismerték "Civil" Sándor munkáját

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj kulturális tagozatát adományozta Nagy Sándornak, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnökének, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnökének a vármegye kulturális és civil életében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül. Nagy Sándor, akit sokan "Civil" Sándorként emlegetnek, díját Pető Péter adta át.

A díjazott 1989 óta dolgozik a civil szférában. Kezdeményezésére alakult meg a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, melynek titkára, majd 1993 óta elnöke. 1990-ben szervezte meg az első Moson Megye Színjátszó Találkozót, amelyet az országban szinte egyedülálló módon minden a mai napig évente megtartanak. A rendezvény nemzetközi, országos minősítést adó amatőr színjátszó eseménnyé nőtte ki magát. 

2005-ben megalakította a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget, melynek elnöke lett. Ezen szervezetnek mára 55 tagszervezete van. A Szövetség különböző szolgáltatásokkal segíti a mosonmagyaróvári és vármegyei civil szervezeteket. Civil tevékenysége elismeréséül 2021. november 27-én Győrújbaráton, az I. Győr-Moson-Sopron megyei Civil Napon átvehette az először megítélt „A megye civil szervezete 2021” díjat. 2024. év elején hátrébb lépett, a fiatalítás jegyében a Civil Szövetség vezetését átadta egy fiatalabb társának. Azóta alelnökként, de változatlan elhivatottsággal szolgálja a vármegye és mosonmagyaróvári civil társadalom ügyét.

A civil szövetség díjai

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség mecénás különdíját Patonai Gábor elnök a Honvéd Pharma kft. ügyvezető igazgatójának, dr. Győri Bence ügyvezető igazgatónak és az UNO Autó- és Motorosbolt, Kerékpár Szaküzlet tulajdonosának, Kulacs Zoltánnak adta át. 

A Honvéd Pharma kft. a Nők a Városért Egyesület javasolta. Az indoklás szerint a Honvéd Pharma kft. önkéntes támogatásával – orvosi mérőeszközökkel, ajándék utalványokkal, gyógyászati szépségápoló csomagokkal és pénzbeli adományokkal – rendszeresen segítette és a mai napig segíti rendezvényeinket. Többek között az évente megrendezésre kerülő Maskarabáljaink, a tavaszi süteménysütő versenyek és az őszi Hídséták sikerességét és a lakosság körében való népszerűsítését segítik felajánlásaikkal és szponzori tevékenységükkel.

Az UNO Autó- és Motorosbolt, Kerékpár Szaküzletet a Mosonmagyaróvár Kertbarátok Köre Egyesület javasolta az elismerésre. Az indoklás szerint a Kertbarátok Körét a szaküzlet évek óta támogatja. A támogatásuk módja különféle termékek és vásárlási utalványok biztosítása, amelyet az UNO boltban lehet levásárolni. Az Egyesület rendezvényeire – farsangi bál, metszési bemutató, Termény- és virágkiállítás, adventi ünnepek – rendszeresen felkínálja támogatását, amely különféle kerékpár alkatrészekből, kerékpár tartozékokból tevődik össze. A farsangi bálhoz ajándék utalványokat biztosít.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2005-ben alapította meg „Az év civil szervezete” díjat, melyet ebben az évben huszonegyedik alkalommal adnak át. A díjra civil szervezetek adhattak le jelölést, s ez alapján választották ki a díjazott közösséget. Idén „Az év civil szervezete” a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület lett. A szervezet szeptember 6-án 14. alkalommal szervezte meg a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Találkozót és Alkatrészbörzét a Wittmann parkban. A város egyik legnagyobb civil rendezvényéve nőtte ki magát az esemény, melyen az egész országból és a határon túlról többszáz veteránjármű vesz részt évről évre, s nagyon nagy a városi látogatottsága is. A díjat Billvachs Pál alapító tag vette át. 

Adományt is átadtak

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség ebben az évben már tevékenyen együttműködött a Mosonmagyaróváron adománygyűjtő jótékonysági rendezvényeket szervező Horváth Imrével. Szeptember 13-án a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány javára volt adománygyűjtő rendezvény. Az ünnepen Horváth Imre adományszervező átadta a rendezvény bevételét a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítványnak. 

Az önkormányzat is elismerte a civil munkát

  • A mosonmagyaróvári önkormányzat az idén 20 éves Mosonmagyaróvári Civil Szövetség részére adományozta a „Mosonmagyaróvár Civil Társadalmáért” díjat a városban bejegyzett 44 jogi, és 11 nem jogi személy pártoló taggal bíró, több mint 5.000 fős taglétszámú szerveződés által végzett közösségépítő programok integrálásáért, és a társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepe elismeréseként. Az elnöki feladatokat a kezdetektől 2024-ig Nagy Sándor látta el, akitől Patonai Gábor vette át a tisztséget. 
  • A Mosonmagyaróvári Mecénás díjat Mayer Zsuzsanna érdemelte ki a helyi civil szektor támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréséül. A díjazott évek óta önkéntes, elkötelezett munkájával megbízható hátteret biztosít több szervezet számára is. Segít a pályázatok megírásában, koordinálásában. Többek között tanácsadással, adminisztrációs munkák végzésével, rendezvények szervezésével is támogatja ezen közösségek működését.
  • A rendezvényt színesítette műsorával a Mosonmagyaróvári Gradistyei Horvátok Egyesülete énekkara, a Mosonmagyaróvári Country Klub, a Haller Sport, Majorette Egyesület, az Okay Dance Sportegyesület, a PANDORA Törzsi Tánc Egyesület, a Royal Kolibri Tánc Sportegyesület és a Theatrum Ad Flexum Művészeti Egyesület. 

 

