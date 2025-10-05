Sanyi, az Arrabona legendás cipésze új helyen javít – Mutatjuk, hová költözött

1994 óta, azaz több mint harmincegy éve könnyíti meg a győriek, főleg a belvárosban megfordulók mindennapjait Burkali Sándor, aki az Arrabona földszintjén adott új életet táskáknak és cipőknek, másolt szupergyorsan kulcsot. Az Arrabonában üzemelő Interspar nyári felújítása és bővítése az ő apró boltját is érintette, ezért kiköltözött a cipész az épületből, de szinte csak pár méterre a korábbi helyétől.

Győr legendás cipésze, Burkali Sándor, azaz Sanyi egy sportcipőnek ad új esélyt.

Fotó: Kriizsán Csaba

Az Arany János utcából a Bécsi udvarba kunkorodva nagy tábla jelzi: kicsit beljebb, a cukrászdával szemben találjuk a szervizt.

Úgy gondoltam, nagyon sok cipőt tudnék még megsarkalni, ragasztani, varrni, táskát és bőrdíszművet javítani, élezni, elemet cserélni, kulcsot másolni, cipzárt helyrehozni

– emlékezett vissza Burkali Sándor, Sanyi.