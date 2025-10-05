október 5., vasárnap

A szíve a belvárosé

1 órája

Sanyi, az Arrabona legendás cipésze új helyen javít – Mutatjuk, hová költözött

Címkék#cipész#Arany János utca#Burkali Sándor#belváros

Három évtizedig javított, szerelt cipőt és táskát, másolt kulcsot az Arrabona földszintjén Burkali Sándor, akit mindenki Sanyinak hív. Mutatjuk, hová költözött Győr egyik ismert arca, az Arrabona egykori cipésze.

Pardavi Mariann

1994 óta, azaz több mint harmincegy éve könnyíti meg a győriek, főleg a belvárosban megfordulók mindennapjait Burkali Sándor, aki az Arrabona földszintjén adott új életet táskáknak és cipőknek, másolt szupergyorsan kulcsot. Az Arrabonában üzemelő Interspar nyári felújítása és bővítése az ő apró boltját is érintette, ezért kiköltözött a cipész az épületből, de szinte csak pár méterre a korábbi helyétől.

sanyi, burkali sándor, cipész, belváros, arrrabona
Győr legendás cipésze, Burkali Sándor, azaz Sanyi egy sportcipőnek ad új esélyt. 
Fotó: Kriizsán Csaba

Az Arany János utcából a Bécsi udvarba kunkorodva nagy tábla jelzi: kicsit beljebb, a cukrászdával szemben találjuk a szervizt.

Úgy gondoltam, nagyon sok cipőt tudnék még megsarkalni, ragasztani, varrni, táskát és bőrdíszművet javítani, élezni, elemet cserélni, kulcsot másolni, cipzárt helyrehozni 

– emlékezett vissza Burkali Sándor, Sanyi. 

Sanyi, az Arrabona legendás cipésze új helyen javít

Fotók: Krizsán Csaba

Mindenképpen a belvárosban akartam maradni.

Az Arrabona cipésze új címen

A győri belváros legendás alakja a Bécsi udvarban nyitott újra, az Arany János utca 18–20. szám alatt. Minden munkanap kilenctől ötig várja régi és új ügyfeleit.

 

