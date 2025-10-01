október 1., szerda

Mozizz a hétvégén

53 perce

Filmünnep Győrben és Sopronban - Csak 1500 forint a jegy a Cinema Citykben

Címkék#filmünnep#sopron#Cinema City#közönségtalálkozó#kedvezmény#győr

Idén is nagy kedvezményekkel készülnek a mozik a filmünnepre. Az ország összes Cinema City mozijában október 2. és 5. között 1500 forintért nézhetünk meg bármilyen filmet. Azonban arra érdemes figyelni, hogy a következő 4 nap előadásaia csak jegyvásárlás lehetséges, a helyfoglalási opció nem él.

Kisalföld.hu

Premiervetítésekkel, közönségtalálkozókkal készülnek a rengeteg érdeklődőnek a hazai Cinema Cityk az idei filmünnepen. Négy napon át október 2-5-ig 1500 forintért válthatunk jegyet kedvenc filmjeinkre. Az esemény alatt minden 2D, 3D, IMAX, 4DX és ScreenX vetítésre egységes a jegyár, kivételt képez az 1500 forintos kedvezmény alól a VIP. Összeszedtük melyik filmeket lesz érdmes megnézni olcsóbban és milyen közönségtalálkozók lesznek Győr-Moson-Sopron mozijaiban.

Cinema City
Cinema City Filmünnep - Október 2 és 5 között Győrben és Sopronban is 1500 forintért mozizhatunk. Fotó: Csapó Balázs

Milyen a filmkínálat az idei Cinema City Filmünnepen

Premier előtt tekinthető meg a magyar posztapokaliptikus horror, a Silent Zone, valamint megnézhető még a nagy sikert aratott Leonardo Dicapro film, az Egyik csata a másik után. Visszatér a mozivászonra az ikonikus Avatar: A víz útja (3D) is, valamint a magyar siker, a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled. Széles lesz a horror kínálat a soproni és a győri mozikban: a hátborzongató ausztrál–amerikai természetfeletti horrorfilm, az Együtt, de jegyet válhatunk A hosszú menetelésre és Démonok közöttre is. Műsoron marad még a történelmi dráma, a 1242 – A nyugat kapujában, és egy kis akció az Elrabolt lánnyal. Számos gyermek és családi animációs film mellett a vígjáték kedvelők is találhatnak filmet a kínálatban

Találkozó az Oscar-díjas magyar rendezővel Győrben és Sopronban

Találkozók sorozata várható az idei Filmünnepen is a Cinema Citykben. Országszerte több mint tíz helyszínen várják a nézőket közönségtalálkozókkal, a főváros mellett Győrben és Sopronban is. Kivételes lehetőség, hogy az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb alkotását, az Egykutya című filmet a Cinema City győri mozijában úgy nézhetik meg vasárnap délután az érdeklődők, hogy találkozhatnak és beszélgethetnek a film főszereplőivel, rendezőjével és producerével a vetítés után. Itt lesz Tenki Dalma színésznő, Tóth Károly színész, Deák Kristóf rendező, valamint Mentes Endre producer.

Vasárnap a soproniak sem maradnak közönségtalálkozó nélkül, ugyanis ez a négyes estére a soproni Cinema Citybe érkezik és szintén mesél a közönségnek a filmről, valamint annak kulisszatitkairól.

Elővételben már vásárolhatunk 1500 forintos jegyet

A Filmünnep minden évben a mozirajongók közös karácsonya, egy olyan esemény, amely megerősíti a film és a közösségi élmény összekapcsolódását. A Cinema City elkötelezett amellett, hogy ezt a szenvedélyt a legmagasabb minőségben kínálja, hiszen hisszük, hogy a nagyszabású élményeket együtt lehet átélni igazán.

 – mondta Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR igazgatója.

A Cinema City Filmünnep vetítéseire csak jegyvásárlás lehetséges, a helyfoglalási opció nem él a négy nap előadásaira. A részletes vetítési időpontok és programok a Cinema City hivatalos weboldalán érhetők el.

 

