Cicakiállítás, parfümkészítés, koncertek - Fantasztikus programok várnak a Kisalföldön

Győr



FiFe Nemzetközi Macskakiállítás

10. 04–05., szombat-vasárnap, 10.00–18.00

Molnár Vid művelődési központ (Váci Mihály utca 3.)

Cicákkal teli hétvége Győrben! Újra megrendezik a FIFe Nemzetközi Macskakiállítást, ahol két nap alatt 12 ország akár 300 cicáját nézhetik meg.

Napközben számos programmal várják a szervezők az érdeklődőket, mindkét nap fajtabemutatót tartanak, ahol feltehetik bizonyos fajtákkal kapcsolatban a legégetőbb kérdéseket.

A kiállításon saját kedvenceiknek kedvezményesen tudnak kiegészítőket, játékokat, fekhelyeket, szállítódobozt vagy tápot vásárolni.

Szombaton ingyenes melanomaszűréssel is készülnek a szervezők.

Jegyárak: gyerek (2–6 éves korig): 1000 Ft/nap, diák/nyugdíjas: 2000 Ft/nap, felnőtt: 2500 Ft/nap, családi (2 felnőtt + 2 gyerek): 6000 Ft/nap.

Séta a karmelita örökség nyomában

10. 04., szombat, 9.30

A séta nemcsak építészeti és művészeti felfedezés, hanem lelki élmény is. Tisztelgés a karmelita hagyomány és múlt előtt. A program részvételi díja: 4500 Ft, diák, nyugdíjas, VIP Klub-tag: 4000 Ft.

Toronyiránt hajóval

10. 04., szombat, 14.15

Új őszi meglepetésünk: Történetek a Kék Tündéren. Első kalandunkon toronyiránt hajózunk.

Ennek a hajózásnak a tornyok lesznek a főszereplői. A program részvételi díja: 5000 Ft, 3–10 éves korig: 3500 Ft.

Győr a folyók városa – hajós városnézés

10. 04., szombat, 14.30

Szeressétek meg velünk ti is Győrt, szeretettel várunk exkluzív hajóink, a Kék Tündér vagy az Angyal fedélzetén!

Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.

Chill & Spritz – Egy pohár élvezet a fedélzeten

10. 04., szombat, 16.00, 17.00

Amikor azt gondoljátok, hogy már vége a nyárnak, mi ismét új programra invitálunk.

Egy kis kikapcsolódás barátokkal? Randi? Hajózás? Lazulós hétvége? Egy finom ital? Egy jó kis pizza?

Idegenvezetőnk néhány győri sztorival szórakoztat hajózás közben, az igényes kiszolgálást a River Terrace Club biztosítja.

A program ára: 7000 Ft.

Séta à la carte – barangolás Győr belvárosában

10. 05., vasárnap, 15.00

Ez nem egy gasztronómiai séta! Kisebb, nagyobb falatok (történetek, sztorik) szerepelnek étlapunkon, ez adja a séta útvonalát Győr belvárosában vendégeink érdeklődéséhez igazodva vasárnap délután.