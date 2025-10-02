41 perce
Cicakiállítás, parfümkészítés, koncertek - Fantasztikus programok várnak a Kisalföldön
Forrás: Kisalföld-archívum
Győr
FiFe Nemzetközi Macskakiállítás
10. 04–05., szombat-vasárnap, 10.00–18.00
Molnár Vid művelődési központ (Váci Mihály utca 3.)
Cicákkal teli hétvége Győrben! Újra megrendezik a FIFe Nemzetközi Macskakiállítást, ahol két nap alatt 12 ország akár 300 cicáját nézhetik meg.
Napközben számos programmal várják a szervezők az érdeklődőket, mindkét nap fajtabemutatót tartanak, ahol feltehetik bizonyos fajtákkal kapcsolatban a legégetőbb kérdéseket.
A kiállításon saját kedvenceiknek kedvezményesen tudnak kiegészítőket, játékokat, fekhelyeket, szállítódobozt vagy tápot vásárolni.
Szombaton ingyenes melanomaszűréssel is készülnek a szervezők.
Jegyárak: gyerek (2–6 éves korig): 1000 Ft/nap, diák/nyugdíjas: 2000 Ft/nap, felnőtt: 2500 Ft/nap, családi (2 felnőtt + 2 gyerek): 6000 Ft/nap.
Séta a karmelita örökség nyomában
10. 04., szombat, 9.30
A séta nemcsak építészeti és művészeti felfedezés, hanem lelki élmény is. Tisztelgés a karmelita hagyomány és múlt előtt. A program részvételi díja: 4500 Ft, diák, nyugdíjas, VIP Klub-tag: 4000 Ft.
Toronyiránt hajóval
10. 04., szombat, 14.15
Új őszi meglepetésünk: Történetek a Kék Tündéren. Első kalandunkon toronyiránt hajózunk.
Ennek a hajózásnak a tornyok lesznek a főszereplői. A program részvételi díja: 5000 Ft, 3–10 éves korig: 3500 Ft.
Győr a folyók városa – hajós városnézés
10. 04., szombat, 14.30
Szeressétek meg velünk ti is Győrt, szeretettel várunk exkluzív hajóink, a Kék Tündér vagy az Angyal fedélzetén!
Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.
Chill & Spritz – Egy pohár élvezet a fedélzeten
10. 04., szombat, 16.00, 17.00
Amikor azt gondoljátok, hogy már vége a nyárnak, mi ismét új programra invitálunk.
Egy kis kikapcsolódás barátokkal? Randi? Hajózás? Lazulós hétvége? Egy finom ital? Egy jó kis pizza?
Idegenvezetőnk néhány győri sztorival szórakoztat hajózás közben, az igényes kiszolgálást a River Terrace Club biztosítja.
A program ára: 7000 Ft.
Séta à la carte – barangolás Győr belvárosában
10. 05., vasárnap, 15.00
Ez nem egy gasztronómiai séta! Kisebb, nagyobb falatok (történetek, sztorik) szerepelnek étlapunkon, ez adja a séta útvonalát Győr belvárosában vendégeink érdeklődéséhez igazodva vasárnap délután.
A program részvételi díja: 4500 Ft, diák, nyugdíjas, VIP Klub-tag: 4000 Ft.
A programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu , +36-30/294-9174.
Áldozathozatal
10. 03., péntek, 17.00
Triangulum Galéria (Gutenberg tér 2.)
„Áldozathozatal” címmel Varga Bernadett textilművész kiállítása nyílik.
Az ünnepélyes megnyitón Böcskei Győző kanonok, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház esperesplébánosa mond köszöntőt, a kiállítást Kustán Melinda textiltervező iparművész nyitja meg.
Hegedűn közreműködik: Lázók Richárd. A kiállítás megtekinthető 2025. november 9-ig, naponta 10–18 óra között.
Belépőjegy a Püspökvár-Toronykilátó recepcióján (Káptalandomb 1.) váltható.
Vármegyei őszi tárlat
10. 03., péntek, 17.00
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (Liszt Ferenc utca 42.)
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum vár minden érdeklődőt a Győr Vármegyei Őszi Tárlat megnyitójára.
Köszöntőt mond: Kósa Roland, Győr megyei jogú város alpolgármestere, dr. Pongrácz Attila dékán, tanszékvezető egyetemi docens (SZE – Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar). A kiállítást megnyitja: Kövesdi Mónika művészettörténész.
A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig az épület nyitvatartási idejében.
Magyar évezredek
10. 07., kedd, 18.00
Generációk Háza (Aradi vértanúk útja 23.)
Amint fenn, úgy lenn – Táltosok égi-földi ösvényén a Békás-szorostól Isten székéig címmel Jobbágyi Zsolt előadását hallhatják. A belépés ingyenes.
Pedagógus-énekkar hangversenye
10. 02., csütörtök, 18.00
Nádorvárosi evangélikus templom
A Győri Pedagógus Énekkar ünnepi hangversenye a zene világnapja alkalmából. Közreműködik: Oláh Margit zongoraművész és a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai. Vezényel: Katona Tibor. A belépés díjtalan.
Orgonakoncert
10. 05., vasárnap, 18.00
Szentlélek-templom
A Szentlélek-templom húsvét és karácsony között minden hónap első vasárnapján a délutáni 5 órás mise után orgonazenés áhítatot tart, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.
Ezúttal Lévai Kamilla és Soós Gábor négykezes orgonahangversenyét hallhatják. A belépés díjtalan.
Diabétesz klub
10. 03., péntek, 16.00
GYMSM Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
A Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület győri klubja várja az érdeklődőket következő foglalkozására.
Napirendi pontok: A diabéteszes szem szövődményei – előadó: Somos Péterné Teca, szakasszisztens. Őszi programok megbeszélése, benne a diabétesz-világnap és -konferencia szervezési feladatai.
Boldogok a sajtkészítők
10. 07., kedd, 17.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)
A könyvtár ifjúsági filmklubjában a Boldogok a sajtkészítők című francia vígjátékot láthatják magyar felirattal. A belépés díjtalan, de könyvtári beiratkozáshoz kötött!
A Generációk Háza programjai
10. 02., csütörtök
8.45 Preventív szeniortorna Herczeg Edinával. Részvételi díj: 2000 Ft/fő/alkalom.
9:45 Preventív szeniortorna Herczeg Edinával. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet megtehet az 96/512-032-es telefonszámon.
16.00 Kerámiaalkotó műhely felnőtteknek. Foglalkozásvezető Bognár-Tóth Petra, részvételi díj: 3000 Ft/fő.
16.00 Néptáncfoglalkozás Varga Ágival. Ajánlott 4–8 éveseknek, részvételi
díj: 10.000 Ft/hó/fő.
16.30 A River Creative Dance Academy kreatív táncórája óvodásoknak. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
17.00 Horgolókör a Cincér Textilműhelyben. Részvételi díj: 3500 Ft/fő/alkalom, érdeklődés és jelentkezés: Szász Abigél, 70/657-0193, [email protected].
17.45 A River Creative Dance Academy modern-kortárs kreatív táncórája
középhaladó felnőtteknek. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
18.45 Tabatastep Workout. Zsírégető edzés. Információ és jelentkezés: Börcsök Éva fitneszinstruktor, 20/593-7744.
19.00 A River Creative Dance Academy modern-kortárs kreatív táncórája
haladó felnőtteknek. Bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
10. 03., péntek
9.00 Mosolyogva táncolók Zsuval. Szeniorörömtánc haladóknak Michlné Gondán Zsuzsával, részvételi díj: 1500 Ft/fő.
9.30 Ringató foglalkozás. Részvételi díj: 2000 Ft/család/alkalom, testvérnek díjmentes!
11.00 Mosolyogva táncolók Zsuval. Szeniorörömtánc kezdőknek Michlné Gondán Zsuzsával, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet megtehet az 96/512-032-es telefonszámon.
15.30 Makettezőklub. Foglalkozásvezető: Pércsy Gábor, bővebb információ:
70/451-0562, pé[email protected].
16.00 Musicalkurzus a ZsigmondLala Énekstúdió szervezésében. Bővebben:
30/177-6255, [email protected].
19.00 Okuláré Projekt/Győr – kortárs felolvasószínházi est Törés címmel. Támogatói jegy: 1500 Ft/fő, amely a helyszínen előadás előtt készpénzzel megvásárolható.
10. 04., szombat
10.00 Tűzzománcékszer-készítő workshop. Ajánlott 9 éves kortól, részvételi díj 8000 Ft/fő, érdeklődés és jelentkezés: 20/997-9907.
. Sütőtökös őszi filcdekoráció varrása a Cincér Textilműhelyben. Ajánlott 13 éves kortól, részvételi díj: 8500 Ft/fő, érdeklődés és jelentkezés: Szász Abigél, 70/657-0193, [email protected].
10. 06., hétfő
10.00 Szeniorörömtánc Varga Katalinnal. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.
15.30 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája középhaladó gyerekeknek. Ajánlott 7–12 éves korig, bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
16.30 A River Creative Dance Academy kreatív moderntánc-órája haladó gyerekeknek. Ajánlott 10–13 éves korig, bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
17.00 Kerámiafoglalkozás felnőtteknek Gyarmathi Zsuzsával. Részvételi díj: 5000 Ft/fő.
173.0 Etka-jóga kezdőknek Tóth Nórával. Bővebb információ: 70/365-9829.
17.45 A River Creative Dance Academy DanceRehab-órája, ami a modern tánc és a gyógytorna fúziója. Ajánlott 14 éves kortól, bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
18.00 A Győri Fotóklub Egyesület találkozója. Bővebb információ: [email protected].
19.00 A River Creative Dance Academy modern és kortárstánc kezdőknek. Ajánlott 13 éves kortól, bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
10. 07., kedd
16.00 Kerámiaalkotó műhely diákoknak. Foglalkozásvezető: Bognár-Tóth Petra, részvételi díj: 2000 Ft/fő.
16.00 A Rábca Táncegyüttes próbája. Vezeti: Delbó Eszter.
16.30 Szilvia-minibalett. Bővebb információ: 30/822-9010, részvételi díj: 2200 Ft/alkalom, 9000 Ft/havibérlet.
18.00 A River Creative Dance Academy kreatív 8 alkalmas moderntánc-órája junior & felnőtt kezdőknek. Ajánlott 13 éves kortól, bővebb információ és jelentkezés: 30/677-9409.
17.45 No Limit Hiphop//Street Dance. Ajánlott 14 éves kortól, bővebb információ és jelentkezés: www.nolimitdance.com, 30/548-2568.
18.00 A Cincér Textilműhely 5 alkalmas horgolás-alapkurzusa. Részvételi díj: 35.000 Ft/fő, információ és jelentkezés: Szász Abigél, 70/657-0193, [email protected].
Sopron
Az aradi vértanúk legendás élete és halála
10. 07., kedd, 17.00
Soproni TIT-előadóterem (Várkerület 98.)
Az aradi vértanúk legendás élete és halála címmel dr. Propper Valéria irodalomtörténész tart előadást. Az előadó nem hadtörténeti eseményeken keresztül kívánja ismertetni az aradi vértanúk életét és halálát, hanem kevésbé ismert eseményekről beszél.
A belépés díjtalan.
Természetes parfüm készítő workshop
10. 04., szombat, 10.00–13.00
Soproni TIT-előadóterem (Várkerület 98.)
Egy nap, ahol minden rólad szól: nyugalom, kreativitás, varázslatos parfümök – amiket te álmodsz meg, természetes illóolajokból.
1. rész: Egy kis elmélet, de már szagolunk is! Mindenki jegyzetelheti magának közben, hogy mik azok az illatjegyek, amik tetszenek neki!
2. rész: Gyakorlat, amikor lépésről lépésre elkezdjük az illatokat összeilleszteni.
A részvételi díj tartalmazza a saját illatot, ami haza is lehet vinni. Részvételi díj: 20.000 Ft.
Mosonmagyaróvár
Gyermek kézműves szakkör
10. 04., szombat, 10.00–12.00
Flesch-központ
Októbertől újra indul a gyermek kézműves-foglalkozás, ahol a gyerekek játékosan fedezhetik fel az alkotás örömét és bontakoztathatják ki kreativitásukat. A rendszeres jelenlét segíti a készségek fejlődését és a baráti légkör kialakulását.
A foglalkozások havi két szombat délelőtt 10–12 óráig tartanak. Havidíj: 1000 Ft, féléves anyagköltség: 5000 Ft.
Jelentkezni a szakkörvezetőnél, Bernáth Juditnál lehet a 06-30/363-1181-es telefonszámon.
Bütykölő szakkör
10. 03., péntek, 17.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Filcvarrás és gipszfestés, állatfigurák készítése kreatívan.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél a 30/916-7664-es vagy a 96/206-307-es telefonszámokon.
Lajta-hídi séta
10. 05., vasárnap, 16.30
Flesch-központ
Idén 15. alkalommal szervezi meg a Nők a Városért Egyesület a Lajta-hídi sétát, mellyel a mellrák elleni küzdelemre szeretnék felhívni a figyelmet. A sétálók a Jókai utcai Lajta-hídtól a Flesch-központig gyalogolnak. A rendezvény fővédnöke Fehérné dr. Bodó Mariann, Mosonmagyaróvár város címzetes főjegyzője. A Flesch-központhoz érve egy harmonikaduó zenél a résztvevőknek!
A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A sétát eső esetén is megtartják!
„Színes évek” – Életmű-kiállítás
10. 03., péntek, 16.00
Huszár Gál Városi Könyvtár
Tóth Tiborné dr. Kollárik Zsuzsanna „Színes évek” című életmű-kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond: Pap Alexandra mb. szakmai vezető, a kiállítást megnyitja: Tuba László nyugalmazott könyvtárigazgató.
A tárlat 2025. október 31-ig, nyitvatartási időben megtekinthető. A kiállításra a belépés díjtalan.
Koncert kiállítással, kiállítás koncerttel
10. 04., szombat, 18.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Koncert a zene világnapja alkalmából! Interaktív kiállítás és koncert, melyen a Pink Floyd zenekar ikonikus dalai hangzanak el az OnTheWall zenekar tolmácsolásában.
Az est folyamán egy különleges, egyedülálló és izgalmas előadásnak lehetünk fül- és szemtanúi.
A koncert alatt Molnár Lajos fotós válogatott képeit láthatják a zenekar mögötti mozivásznon, mintegy hátteret, bensőséges hangulatot teremtve a muzsikának, és persze fordítva is, a fotók hangulatának átélésében segítenek a méltán híres dallamok.
Belépőjegy váltható elővételben, valamint a koncert előtt a Fehér Ló jegypénztárában 3000 forintos jegyáron.