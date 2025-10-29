október 29., szerda

Nárcisz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepek tömegközlekedéssel

2 órája

Változik a buszok és a vonatok menetrendje Győr-Moson-Sopronban a hétvégén

Címkék#vonat#közlekedés#busz

Szombaton Mindenszentek ünnepén, továbbá vasárnap Halottak napján várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon és a távolsági buszokon, mint egy átlagos hétvégén. Az autóbuszok ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek.

Kisalföld.hu

Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe tudják venni a MÁV+ alkalmazást is. Az elővételben megvett helyjegyek segítik a MÁV-csoport munkáját, hiszen így tervezhetőbbé válnak az erősítések és az eladott jegyek alapján tudnak többlet kapacitást biztosítani a hétvége folyamán.

buszok és vonatok mindenszentekkor.
A hétvégén a buszok és vonatok is máshogy járnak a Kisalföldön. Forrás: Kisalföld archívum

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. 

A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a vonatközlekedés fenntartását.  Szükség esetén pedig már MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A VOLÁN- és HÉV-járatok a kegyeleti ünnepi hétvége mindkét napján ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

Arra kérik az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy megújított weboldalt.

A további részletekről ITT>> tájékozódhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu