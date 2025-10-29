Változik a buszok és a vonatok menetrendje Győr-Moson-Sopronban a hétvégén

Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe tudják venni a MÁV+ alkalmazást is. Az elővételben megvett helyjegyek segítik a MÁV-csoport munkáját, hiszen így tervezhetőbbé válnak az erősítések és az eladott jegyek alapján tudnak többlet kapacitást biztosítani a hétvége folyamán.

A hétvégén a buszok és vonatok is máshogy járnak a Kisalföldön. Forrás: Kisalföld archívum

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.

A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a vonatközlekedés fenntartását. Szükség esetén pedig már MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A VOLÁN- és HÉV-járatok a kegyeleti ünnepi hétvége mindkét napján ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

Arra kérik az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy megújított weboldalt.

A további részletekről ITT>> tájékozódhatnak.