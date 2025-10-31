Burkolatfelújítás, sávlezárások, új forgalmi rendek Győr-Moson-Sopron útjain - Erre figyelj ha autóba ülsz

M1-es autópálya

- a 109-es jelű M19-es, Győr-kelet és a 101-es, Nagyszentjános-Bőny csomópont között is burkolatfelújítás zajlik. A főváros felé vezető oldalon a külső és leállósávot újítják fel, ezért Budapest felé autózókat a belső sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv járható.

- Hegyeshalom felé, a 135-ös és a 143-as km között a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leálló sávon halad. Budapest felé a leállósávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom.

- Lébény és Mosonmagyaróvár között átépítették a terelést. Budapest felé autózókat a 160-as és a 148-as km között a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A 157-es és a 159-es km között a járműveket a Lajta pihenőn keresztül terelik.

- az országhatár irányába, a 150-es jelű Hanság pihenőhelyről stop tábla mellett kell felhajtani.

- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig építettek ki forgalomkorlátozást, de mindkét irányban két-két sávot biztosítanak a forgalom számára.

- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- A szélesítési munkák kapcsán a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es km-től a 19-es km-ig több km hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Fontos tudni, hogy aki a főváros felé tart, és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es km-ek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

- Tatabánya térségében megváltozott a forgalmi rend. A 62-es és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot lezárták, a forgalmat a külső és a leállósávra terelik.

- a Tatabánya-Óváros csomópontnál, a lehajtóágon hídépítők dolgoznak. A Budapest felől érkezők az 56-os km-nél lehajtva arra készüljenek, hogy rövid szakaszon jelzőlámpa irányítja a forgalmat.