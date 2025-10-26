34 perce
Megújul egy forgalmas utca burkolata Jánossomorján
Megújul a Vasút utca burkolata Jánossomorján. A burkolat felújítási munkái október 28-án kezdődnek.
Megújul a Vasút utca burkolata Jánossomorján – közölte a helyi önkormányzat közösségi oldalán. Mint írják, a munkálatok október 28-án kezdődnek, és várhatóan november 10-én fejeződnek be.
Burkolatfelújítás miatt lezárás
Kiemelik, hogy ezen idő alatt a Vasút utcát a Szabadság utcai torkolattól a Féltoronyi és Franck utcai csomópontig teljes szélességében lezárják. A Patkó étterem parkolója megközelíthető marad.
A munkálatok ideje alatt az e szakaszon álló ingatlanok gépjárművel korlátozottan vagy bizonyos időszakokban egyáltalán nem lesznek megközelíthetők a Vasút utca felől. E korlátozásról a munkálatok során kihelyezett jelzések, táblák tájékoztatják majd pontosan a lakókat, közlekedőket.
A munkálatok során a Vasút utca postaépület előtti, a vasútállomásig húzódó, erősen leromlott szakaszát is sikerül felújítani. Itt sávos korlátozásra kell számítani. A vasútállomás és a Posta a Balassi utca elől közelíthető meg gépjárművel a munkák ideje alatt.
A jánossomorjai önkormányzat hosszú évek óta igyekszik elérni a rendkívül rossz állapotú, de állami kezelésbe tartozó Vasút utca felújítását. Ezt most, a közútkezelővel együttműködve, jelentős önkormányzati anyagi hozzájárulással sikerült.