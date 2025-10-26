Megújul egy forgalmas utca burkolata Jánossomorján

Megújul a Vasút utca burkolata Jánossomorján – közölte a helyi önkormányzat közösségi oldalán. Mint írják, a munkálatok október 28-án kezdődnek, és várhatóan november 10-én fejeződnek be.

A burkolat megújul a jánossomorjai Vasút utcában.

Fotó: Jánossomorja Facebook-oldala

Burkolatfelújítás miatt lezárás

Kiemelik, hogy ezen idő alatt a Vasút utcát a Szabadság utcai torkolattól a Féltoronyi és Franck utcai csomópontig teljes szélességében lezárják. A Patkó étterem parkolója megközelíthető marad.

A munkálatok ideje alatt az e szakaszon álló ingatlanok gépjárművel korlátozottan vagy bizonyos időszakokban egyáltalán nem lesznek megközelíthetők a Vasút utca felől. E korlátozásról a munkálatok során kihelyezett jelzések, táblák tájékoztatják majd pontosan a lakókat, közlekedőket.

A munkálatok során a Vasút utca postaépület előtti, a vasútállomásig húzódó, erősen leromlott szakaszát is sikerül felújítani. Itt sávos korlátozásra kell számítani. A vasútállomás és a Posta a Balassi utca elől közelíthető meg gépjárművel a munkák ideje alatt.

A jánossomorjai önkormányzat hosszú évek óta igyekszik elérni a rendkívül rossz állapotú, de állami kezelésbe tartozó Vasút utca felújítását. Ezt most, a közútkezelővel együttműködve, jelentős önkormányzati anyagi hozzájárulással sikerült.