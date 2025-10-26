október 26., vasárnap

Dömötör névnap

14°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korszerűsítés

1 órája

Megújul egy forgalmas utca burkolata Jánossomorján

Címkék#Vasút utca#postaépület#Balassi utca#vasútállomás#önkormányzat#munkálatok

Megújul a Vasút utca burkolata Jánossomorján. A burkolat felújítási munkái október 28-án kezdődnek.

Kisalföld.hu

Megújul a Vasút utca burkolata Jánossomorján – közölte a helyi önkormányzat közösségi oldalán. Mint írják, a munkálatok október 28-án kezdődnek, és várhatóan november 10-én fejeződnek be.

A burkolat megújul a jánossomorjai Vasút utcában
A burkolat megújul a jánossomorjai Vasút utcában.
Fotó: Jánossomorja Facebook-oldala

Burkolatfelújítás miatt lezárás

Kiemelik, hogy ezen idő alatt a Vasút utcát a Szabadság utcai torkolattól a Féltoronyi és Franck utcai csomópontig teljes szélességében lezárják. A Patkó étterem parkolója megközelíthető marad.

A munkálatok ideje alatt az e szakaszon álló ingatlanok gépjárművel korlátozottan vagy bizonyos időszakokban egyáltalán nem lesznek megközelíthetők a Vasút utca felől. E korlátozásról a munkálatok során kihelyezett jelzések, táblák tájékoztatják majd pontosan a lakókat, közlekedőket.

A munkálatok során a Vasút utca postaépület előtti, a vasútállomásig húzódó, erősen leromlott szakaszát is sikerül felújítani. Itt sávos korlátozásra kell számítani. A vasútállomás és a Posta a Balassi utca elől közelíthető meg gépjárművel a munkák ideje alatt.

A jánossomorjai önkormányzat hosszú évek óta igyekszik elérni a rendkívül rossz állapotú, de állami kezelésbe tartozó Vasút utca felújítását. Ezt most, a közútkezelővel együttműködve, jelentős önkormányzati anyagi hozzájárulással sikerült.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu