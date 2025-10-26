október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múlt és jelen

18 perce

Bányászati kiállítást terveznek a brennbergbányai óvóhelyen - új életre kel a föld alatt rejtőző múlt 

Címkék#bányászat#óvóhely#Brennbergbánya

Brennbergbányán a helyi közösség tagjai, önkéntesek segítségével két éve kitakarították azt a különleges föld alatti vájatot, amely a második világháború idején óvóhelyként szolgálhatott. A Brennbergi Kulturális Egyesület most azon dolgozik, hogy a helyszínből egy újabb, a település történetét bemutató kiállítást hozzon létre.

Varga Henrietta

A Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai számára nem volt ismeretlen az a vájat, amely a település egyik domboldalában rejtőzik. 

Brennbergi Kulturális Egyesület
A Brennbergi Kulturális Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a település történelmét.
Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai és önkéntesek tisztították meg a vájatot

- Már régóta tudtuk, hogy ez a vájat ott van – mondta el Taschner Tamás, az egyesület tagja. A helyet két évvel ezelőtt, tavasszal takarítottuk ki néhány lelkes önkéntes segítségével.

A vájat egy hosszú folyosóból és egy nagyobb teremből áll, körülbelül húsz négyzetméternyi területen. Bár első pillantásra akár bányászati célokra is használhatták volna, a kialakítása másról árulkodik. 

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

- A hasonlóság a Breuer-vágattal (Szálasi Ferenc egykori bunkere), illetve az, hogy a kürtő a szomszédos kertbe vezet, azt sejteti, hogy ez a második világháború idején egy bunker lehetett, valószínűleg a bányaigazgatóság használatában – magyarázta Taschner Tamás.

A hely kitakarítása után sokáig az akadályt a telekkönyvi bejegyzés hiánya jelentette, de ez mára megoldódott. 

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

- Köszönjük Sopronnak, hogy a telekkönyvezés megtörtént. Ezután a cél az, hogy bányászati módszerekkel belülről megerősítsük a vájatot, hogy a jövőben egy kisebb föld alatti kiállítást alakíthassunk ki benne. Azt szeretnénk, hogy a mázsaház, a tanösvény és a szigeti emlékszoba mellett ez legyen a negyedik olyan hely, ahol Brennbergbánya bányász- és településtörténetét be tudjuk mutatni – tette hozzá.

A megvalósítás azonban még várat magára, hiszen a legfontosabb lépés, a vájat első részének statikai megerősítése még hátravan. - Amíg ez nem történik meg, addig nem tudunk konkrét tervekkel előállni – fogalmazott Tamás.

Ennek ellenére a Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai már most is szívesen fogadják az érdeklődőket. 

Szívesen tartunk vezetéseket, és ilyenkor a településen körbevezetjük az embereket, megmutatjuk a kiállítóhelyeket. Az egyesület tagjai szívesen állnak rendelkezésre – mondta. Évente általában négy alkalommal szervezzük meg a túrát azoknak, akik kíváncsiak Brennbergbányára és az alatta lévő titkos ,,földalatti" világra. 

Hozzátette: a program történelmi időutazás és geológiai túra is egyben. A látogatók megtudhatják, hogyan építették meg a bunkert bányászati eljárásokkal és láthatnak különleges kőzetrétegeket is.

A föld alatt megbúvó múlt így lassan újraéledhet. A közösség összefogásának és a bányászati örökség iránti tiszteletnek köszönhetően Brennbergbánya újabb értékes fejezettel gazdagodhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu