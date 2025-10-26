1 órája
Bányászati kiállítást terveznek a brennbergbányai óvóhelyen - új életre kel a föld alatt rejtőző múlt
Brennbergbányán a helyi közösség tagjai, önkéntesek segítségével két éve kitakarították azt a különleges föld alatti vájatot, amely a második világháború idején óvóhelyként szolgálhatott. A Brennbergi Kulturális Egyesület most azon dolgozik, hogy a helyszínből egy újabb, a település történetét bemutató kiállítást hozzon létre.
A Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai számára nem volt ismeretlen az a vájat, amely a település egyik domboldalában rejtőzik.
Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai és önkéntesek tisztították meg a vájatot
- Már régóta tudtuk, hogy ez a vájat ott van – mondta el Taschner Tamás, az egyesület tagja. A helyet két évvel ezelőtt, tavasszal takarítottuk ki néhány lelkes önkéntes segítségével.
A vájat egy hosszú folyosóból és egy nagyobb teremből áll, körülbelül húsz négyzetméternyi területen. Bár első pillantásra akár bányászati célokra is használhatták volna, a kialakítása másról árulkodik.
- A hasonlóság a Breuer-vágattal (Szálasi Ferenc egykori bunkere), illetve az, hogy a kürtő a szomszédos kertbe vezet, azt sejteti, hogy ez a második világháború idején egy bunker lehetett, valószínűleg a bányaigazgatóság használatában – magyarázta Taschner Tamás.
A hely kitakarítása után sokáig az akadályt a telekkönyvi bejegyzés hiánya jelentette, de ez mára megoldódott.
- Köszönjük Sopronnak, hogy a telekkönyvezés megtörtént. Ezután a cél az, hogy bányászati módszerekkel belülről megerősítsük a vájatot, hogy a jövőben egy kisebb föld alatti kiállítást alakíthassunk ki benne. Azt szeretnénk, hogy a mázsaház, a tanösvény és a szigeti emlékszoba mellett ez legyen a negyedik olyan hely, ahol Brennbergbánya bányász- és településtörténetét be tudjuk mutatni – tette hozzá.
A megvalósítás azonban még várat magára, hiszen a legfontosabb lépés, a vájat első részének statikai megerősítése még hátravan. - Amíg ez nem történik meg, addig nem tudunk konkrét tervekkel előállni – fogalmazott Tamás.
Ennek ellenére a Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai már most is szívesen fogadják az érdeklődőket.
Szívesen tartunk vezetéseket, és ilyenkor a településen körbevezetjük az embereket, megmutatjuk a kiállítóhelyeket. Az egyesület tagjai szívesen állnak rendelkezésre – mondta. Évente általában négy alkalommal szervezzük meg a túrát azoknak, akik kíváncsiak Brennbergbányára és az alatta lévő titkos ,,földalatti" világra.
Hozzátette: a program történelmi időutazás és geológiai túra is egyben. A látogatók megtudhatják, hogyan építették meg a bunkert bányászati eljárásokkal és láthatnak különleges kőzetrétegeket is.
A föld alatt megbúvó múlt így lassan újraéledhet. A közösség összefogásának és a bányászati örökség iránti tiszteletnek köszönhetően Brennbergbánya újabb értékes fejezettel gazdagodhat.