Bányászati kiállítást terveznek a brennbergbányai óvóhelyen - új életre kel a föld alatt rejtőző múlt 

A Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai számára nem volt ismeretlen az a vájat, amely a település egyik domboldalában rejtőzik.

A Brennbergi Kulturális Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a település történelmét.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai és önkéntesek tisztították meg a vájatot

- Már régóta tudtuk, hogy ez a vájat ott van – mondta el Taschner Tamás, az egyesület tagja. A helyet két évvel ezelőtt, tavasszal takarítottuk ki néhány lelkes önkéntes segítségével.

A vájat egy hosszú folyosóból és egy nagyobb teremből áll, körülbelül húsz négyzetméternyi területen. Bár első pillantásra akár bányászati célokra is használhatták volna, a kialakítása másról árulkodik.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

- A hasonlóság a Breuer-vágattal (Szálasi Ferenc egykori bunkere), illetve az, hogy a kürtő a szomszédos kertbe vezet, azt sejteti, hogy ez a második világháború idején egy bunker lehetett, valószínűleg a bányaigazgatóság használatában – magyarázta Taschner Tamás.

A hely kitakarítása után sokáig az akadályt a telekkönyvi bejegyzés hiánya jelentette, de ez mára megoldódott.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

- Köszönjük Sopronnak, hogy a telekkönyvezés megtörtént. Ezután a cél az, hogy bányászati módszerekkel belülről megerősítsük a vájatot, hogy a jövőben egy kisebb föld alatti kiállítást alakíthassunk ki benne. Azt szeretnénk, hogy a mázsaház, a tanösvény és a szigeti emlékszoba mellett ez legyen a negyedik olyan hely, ahol Brennbergbánya bányász- és településtörténetét be tudjuk mutatni – tette hozzá.

A megvalósítás azonban még várat magára, hiszen a legfontosabb lépés, a vájat első részének statikai megerősítése még hátravan. - Amíg ez nem történik meg, addig nem tudunk konkrét tervekkel előállni – fogalmazott Tamás.

Ennek ellenére a Brennbergi Kulturális Egyesület tagjai már most is szívesen fogadják az érdeklődőket.

Szívesen tartunk vezetéseket, és ilyenkor a településen körbevezetjük az embereket, megmutatjuk a kiállítóhelyeket. Az egyesület tagjai szívesen állnak rendelkezésre – mondta. Évente általában négy alkalommal szervezzük meg a túrát azoknak, akik kíváncsiak Brennbergbányára és az alatta lévő titkos ,,földalatti" világra.

Hozzátette: a program történelmi időutazás és geológiai túra is egyben. A látogatók megtudhatják, hogyan építették meg a bunkert bányászati eljárásokkal és láthatnak különleges kőzetrétegeket is.