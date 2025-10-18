Boszorkányperek a történelem sötét korszakából a Kisalföldön

Boszorkányperek. A történelem sötét időszaka, amikor bárkit meg lehetett vádolni és senki nem volt biztonságban a brutális kínzásoktól, amikkel a vallomást akarták kicsikarni a vádlottakból. Napokig, megállás nélkül sétáltatták, tűkkel szurkálták a testüket, égették és verték őket. A boszorkányperek Győr-Moson-Sopron vármegyén is nyomot hagytak.

A Salemi boszorkányperek a legismertebbek, pedig Magyarországon és térségünkben is sokakat ítéltek kínhalálra.

Mária Terézia hozott ítéletet

Tóth Ilona esete - Győr utolsó boszorkány pere 1761-ben történt, és a bácsai boszorkányperként vált hírhedté. A vádirat „tudákos asszonyként” hivatkozik Tóth Ilonára, aki állítólag többeket megrontott, volt aki ebbe belehalt, másokat viszont meggyógyított. A nő egyik fő vádlója a falu kocsmárosa volt, akitől Tóth Ilona bort akart kérni, de mivel pénze nem volt, a kocsmáros nem adott neki, sőt gorombáskodott vele. Az eset után a kocsmáros asszony szája széle rángatózni kezdett végtagjai görcsbe rándultak, megnémult. A falunépe a kocsmába visszavitte Ilonát, aki masszírozta az asszony végtagjait, ezzel feloldva a rontást. Egy másik tanú pedig azt állította, hogy hideglelést küldött rá.

A Győri Törvényszék ezek alapján halálra ítélték Tóth Ilonát, a kivégzést pedig a győri Széchenyi téren hajtották volna végre. Az ítéletet azonban Mária Teréziának kellett volna jóváhagynia

. Az uralkodó azonban mindenkit Bécsbe rendelt és hosszas kihallgatás után kegyelmet adott az állítólagos boszorkánynak. Azzal az indoklással, hogy az állítólagos megrontás a gondviselés akaratából történt.”

Az eset részleteiről dr. Timaffy László néprajzkutató részletesen beszélt a Kisalföld 1963. június 25.-i számában.

Boszorkányperek - megégetve és megcsigázva

Bolla Orsolya esete – 1687 azzal vádolták Bolla Mátyás özvegyét Orsolyát, hogy egy újvárosi legény ujjait összezsugorította, majd meggyógyította. A Szent Iván tüzéhez küldött füveiből felszálló szálakat elkapdosva pedig több gyerek megbetegedett, közülük ketten meg is haltak. Valamint meggyógyított egy juhászt, aki már olyannyira „esze nélkül volt”, hogy meg kellett kötözni. A vádlott a bíróságon elismerte, hogy többeket meggyógyított, de nem ördögi varázslattal, hanem