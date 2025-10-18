1 órája
Boszorkányperek a történelem sötét korszakából a Kisalföldön
Három valós meghurcoltatás, kínzatás és kivégzés története. Győr-Moson-Sopront sem kerülték el a boszorkányperek.
Boszorkányperek. A történelem sötét időszaka, amikor bárkit meg lehetett vádolni és senki nem volt biztonságban a brutális kínzásoktól, amikkel a vallomást akarták kicsikarni a vádlottakból. Napokig, megállás nélkül sétáltatták, tűkkel szurkálták a testüket, égették és verték őket. A boszorkányperek Győr-Moson-Sopron vármegyén is nyomot hagytak.
Mária Terézia hozott ítéletet
Tóth Ilona esete - Győr utolsó boszorkány pere 1761-ben történt, és a bácsai boszorkányperként vált hírhedté. A vádirat „tudákos asszonyként” hivatkozik Tóth Ilonára, aki állítólag többeket megrontott, volt aki ebbe belehalt, másokat viszont meggyógyított. A nő egyik fő vádlója a falu kocsmárosa volt, akitől Tóth Ilona bort akart kérni, de mivel pénze nem volt, a kocsmáros nem adott neki, sőt gorombáskodott vele. Az eset után a kocsmáros asszony szája széle rángatózni kezdett végtagjai görcsbe rándultak, megnémult. A falunépe a kocsmába visszavitte Ilonát, aki masszírozta az asszony végtagjait, ezzel feloldva a rontást. Egy másik tanú pedig azt állította, hogy hideglelést küldött rá.
A Győri Törvényszék ezek alapján halálra ítélték Tóth Ilonát, a kivégzést pedig a győri Széchenyi téren hajtották volna végre. Az ítéletet azonban Mária Teréziának kellett volna jóváhagynia
. Az uralkodó azonban mindenkit Bécsbe rendelt és hosszas kihallgatás után kegyelmet adott az állítólagos boszorkánynak. Azzal az indoklással, hogy az állítólagos megrontás a gondviselés akaratából történt.”
Az eset részleteiről dr. Timaffy László néprajzkutató részletesen beszélt a Kisalföld 1963. június 25.-i számában.
Boszorkányperek - megégetve és megcsigázva
Bolla Orsolya esete – 1687 azzal vádolták Bolla Mátyás özvegyét Orsolyát, hogy egy újvárosi legény ujjait összezsugorította, majd meggyógyította. A Szent Iván tüzéhez küldött füveiből felszálló szálakat elkapdosva pedig több gyerek megbetegedett, közülük ketten meg is haltak. Valamint meggyógyított egy juhászt, aki már olyannyira „esze nélkül volt”, hogy meg kellett kötözni. A vádlott a bíróságon elismerte, hogy többeket meggyógyított, de nem ördögi varázslattal, hanem
- gyógyító olajokkal,
- borzhájjal és
- ökör-farkas fűvel.
Ennek ellenére a bíróság ördöngös bűbájos és varázsló embervesztőként máglya halálra ítélte Bolla Orsolyát, amit 1688 áprilisában végre is hajtottak. Az élve elégetés előtt azonban még meg is csigázták az özvegyet, hogy bevallja kik voltak a társai. (Kisalföld 1957. március 2.)
A férfiak sem voltak biztonságban
Bernát pásztor esete – Sopronban 1528 és 29 között több boszorkányper is volt. Az esetekkel 2005-ben a Kisalföld teljes oldalas interjút közölt. Bernát pásztor esete tipikus példája volt, annak, amikor a helyi bíróság egy társadalom peremén élő rossz hírű személlyel statuál példát. 1526-ben Bernátot a tehenészpásztort azzal vádolták, hogy Ebert Jánost varázslattal megbetegítette, a szomszédasszonyának kérésére, mivel a két személy haragosi viszonyban volt.
Bár többségében nőket vádoltak boszorkánysággal, számos példa ismert, amikor férfiakat hurcoltak ítélőszékre. Hazánk egyik legismertebb perében, az 1728-sa szegedi boszorkányperben Rózsa Dánielt Szeged akkori bíráját vádolták boszorkánysággal.
Az utolsó kivégzett boszorkány: Az utolsó kivégzéssel végződő boszorkányper Magyarországon Deák Mihályné Berkesz Sára volt, akit az ördöggel való cimborálás mellet gyújtogatással is vádoltak. Az ítélet pallos általi halál volt, amelyet 1762-ben hajtottak végre Nagybányán.