Állatmentő "hadművelet" a börcsi önkéntes tűzoltóktól, őzikét mentettek a lánglovagok - fotók

Forrás: Rendészeti Államtitkárság

Állatmentő akció a börcsi önkéntes tűzoltóktól

A beton-, és drótkerítés közé szorult őzike mentéséhez vonultak a börcsi önkéntes tűzoltók a minap – olvasható a Rendészeti Államtitkárság facebook oldalán.

Mint részletezik: a szabadító művelethez elegendőnek bizonyult kézi erejük.

A csapdába került és saját erejét mind felhasználó, láthatóan fáradt patás segítségére siető tűzoltók betakargatták, majd egy hordágyra rögzítve az erdő széléig vitték, ahol aztán visszatérhetett otthonába. Sikeresen zárult az állatmentés.

