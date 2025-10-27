3 órája
Állatmentő "hadművelet" a börcsi önkéntes tűzoltóktól, őzikét mentettek a lánglovagok - fotók
Nem akármilyen helyszínre riasztották a lánglovagokat a minap. A börcsi önkéntes tűzoltók egy bajbajutott őzikén segítettek.
A beton-, és drótkerítés közé szorult őzike mentéséhez vonultak a lánglovagok Börcsön a minap. A börcsi önkéntes tűzoltók egy bajbajutott őzikén segítettek.
Állatmentő akció a börcsi önkéntes tűzoltóktól
A beton-, és drótkerítés közé szorult őzike mentéséhez vonultak a börcsi önkéntes tűzoltók a minap – olvasható a Rendészeti Államtitkárság facebook oldalán.
Mint részletezik: a szabadító művelethez elegendőnek bizonyult kézi erejük.
A csapdába került és saját erejét mind felhasználó, láthatóan fáradt patás segítségére siető tűzoltók betakargatták, majd egy hordágyra rögzítve az erdő széléig vitték, ahol aztán visszatérhetett otthonába. Sikeresen zárult az állatmentés.
Nézze meg fotókon az állatmentést:
Állatmentő "hadművelet" a börcsi önkéntes tűzoltóktól, őzikét mentettek a lánglovagokFotók: Rendészeti Államtitkárság
Mint arról korábban beszámoltunk: megriadt őzike próbálta kikerülni az autókat Győrújbarát utcáin.
