Segítségnyújtás

3 órája

Állatmentő "hadművelet" a börcsi önkéntes tűzoltóktól, őzikét mentettek a lánglovagok - fotók

Nem akármilyen helyszínre riasztották a lánglovagokat a minap. A börcsi önkéntes tűzoltók egy bajbajutott őzikén segítettek.

Kisalföld.hu

A beton-, és drótkerítés közé szorult őzike mentéséhez vonultak a lánglovagok Börcsön a minap. A börcsi önkéntes tűzoltók egy bajbajutott őzikén segítettek.

Börcsi önkéntes tűzoltók lánglovag őz őzike segtíség
Börcsi önkéntes tűzoltók segítettek a bajba jutott állatnak.
Forrás: Rendészeti Államtitkárság

Állatmentő akció a börcsi önkéntes tűzoltóktól

A beton-, és drótkerítés közé szorult őzike mentéséhez vonultak a börcsi önkéntes tűzoltók a minap – olvasható a Rendészeti Államtitkárság facebook oldalán.
Mint részletezik: a szabadító művelethez elegendőnek bizonyult kézi erejük.  

A csapdába került és saját erejét mind felhasználó, láthatóan fáradt patás segítségére siető tűzoltók betakargatták, majd egy hordágyra rögzítve az erdő széléig vitték, ahol aztán visszatérhetett otthonába. Sikeresen zárult az állatmentés.

Nézze meg fotókon az állatmentést: 

Állatmentő "hadművelet" a börcsi önkéntes tűzoltóktól, őzikét mentettek a lánglovagok

Fotók: Rendészeti Államtitkárság

Mint arról korábban beszámoltunk: megriadt őzike próbálta kikerülni az autókat Győrújbarát utcáin.

 

