November 1

33 perce

Lidltől a Sparig: mi már tudjuk, mikor lesznek nyitva az üzletek az ünnepi hétvégén

Címkék#üzlet#bolt#ünnepnap

November 1-je, szombat hivatalos munkaszüneti nap, mindenszentek napja, amikor a legtöbb üzlet zárva tart. Az ünnep ezúttal hétvégére esik, így elmarad a hosszú hétvége, de a boltok nyitvatartása változhat.

Kisalföld.hu

Idén csak egy nap kell nélkülöznünk a bevásárlást, mutatjuk hogy változik a boltok nyitvatartása!

Fotó: Shutterstock

Boltok nyitvatartása Mindenszentekkor

Október 31. (péntek) – a boltok a megszokott rend szerint nyitva lesznek.
November 1. (szombat) – mindenszentek napja, hivatalos munkaszüneti nap, a legtöbb üzlet zárva tart.
November 2. (vasárnap) – a boltok újra kinyitnak vasárnapi nyitvatartás szerint.

Kivételek a benzinkutak, az éjjel-nappali boltok és trafikok, gyógyszertárak, önálló virágboltok. 

November 1-jén, szombaton biztosan zárva lesz:

  • Tesco, 
  • Lidl, 
  • Aldi, 
  • Penny, 
  • Spar és Interspar 

Az ünnepnapon a sírkertek és a temetők hosszabbított nyitvatartással működhetnek, indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk!

 

