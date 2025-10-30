Lidltől a Sparig: mi már tudjuk, mikor lesznek nyitva az üzletek az ünnepi hétvégén

Idén csak egy nap kell nélkülöznünk a bevásárlást, mutatjuk hogy változik a boltok nyitvatartása!

Az ünnep ezúttal hétvégére esik, így elmarad a hosszú hétvége, de a boltok nyitvatartása változhat.

Fotó: Shutterstock

Boltok nyitvatartása Mindenszentekkor

Október 31. (péntek) – a boltok a megszokott rend szerint nyitva lesznek.

November 1. (szombat) – mindenszentek napja, hivatalos munkaszüneti nap, a legtöbb üzlet zárva tart.

November 2. (vasárnap) – a boltok újra kinyitnak vasárnapi nyitvatartás szerint.

Kivételek a benzinkutak, az éjjel-nappali boltok és trafikok, gyógyszertárak, önálló virágboltok.

November 1-jén, szombaton biztosan zárva lesz:

Tesco,

Lidl,

Aldi,

Penny,

Spar és Interspar

Az ünnepnapon a sírkertek és a temetők hosszabbított nyitvatartással működhetnek, indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk!