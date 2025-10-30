33 perce
Lidltől a Sparig: mi már tudjuk, mikor lesznek nyitva az üzletek az ünnepi hétvégén
November 1-je, szombat hivatalos munkaszüneti nap, mindenszentek napja, amikor a legtöbb üzlet zárva tart. Az ünnep ezúttal hétvégére esik, így elmarad a hosszú hétvége, de a boltok nyitvatartása változhat.
Idén csak egy nap kell nélkülöznünk a bevásárlást, mutatjuk hogy változik a boltok nyitvatartása!
Boltok nyitvatartása Mindenszentekkor
Október 31. (péntek) – a boltok a megszokott rend szerint nyitva lesznek.
November 1. (szombat) – mindenszentek napja, hivatalos munkaszüneti nap, a legtöbb üzlet zárva tart.
November 2. (vasárnap) – a boltok újra kinyitnak vasárnapi nyitvatartás szerint.
Kivételek a benzinkutak, az éjjel-nappali boltok és trafikok, gyógyszertárak, önálló virágboltok.
November 1-jén, szombaton biztosan zárva lesz:
- Tesco,
- Lidl,
- Aldi,
- Penny,
- Spar és Interspar
Az ünnepnapon a sírkertek és a temetők hosszabbított nyitvatartással működhetnek, indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk!