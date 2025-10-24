október 24., péntek

Üzlet a falu szívében

30 perce

Fél év után kinyitott a bőnyi bolt

A falu szinte egyetlen üzlete október második felében kinyitott. Várja a vásárlókat a megújult bolt Bőnyben.

Kisalföld.hu

Korábbi cikkünkben írtuk, hogy elkészült a bőnyi Coop. A falusiak már április óta várták hogy ismét legyen lehetőség elintézni a nagybevásárlásokat a településen. Szeptemberben még a hatósági ügyintézések zajlottak, ami miatt nem lehetett tudni pontosan, mikor nyithat meg az üzlet. Októberben kinyitott a bolt Bőnyben, a jó hírről Fekete Dávid miniszteri biztos számolt be közösségi oldalán.

bolt Bőny
A bolt Bőnyben októberben megnyitott. Még a nyitás előtt jártunk a helyszínen. Fotó: Csapó Balázs

Sokan várták hogy újranyisson a bolt Bőnyben

Fekete Dávid posztjában többek között arról írt, hogy 

a napokban Bőnyben megnyílt az új élelmiszerbolt, igényes környezetben, széles termékkínálattal várva a helyi vásárlókat, a betérő vendégeket. Az üzlet már a nyitásakor nagy kedvenc lett, egymást érték a vásárlók. A kistelepülések fejlesztési projektjeit a kormányzat is segíti, a beruházások megvalósításában a Magyar Falu Program vagy éppen a Versenyképes Járások Program is nagy szerepet játszik

 

