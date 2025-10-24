Fél év után kinyitott a bőnyi bolt

Korábbi cikkünkben írtuk, hogy elkészült a bőnyi Coop. A falusiak már április óta várták hogy ismét legyen lehetőség elintézni a nagybevásárlásokat a településen. Szeptemberben még a hatósági ügyintézések zajlottak, ami miatt nem lehetett tudni pontosan, mikor nyithat meg az üzlet. Októberben kinyitott a bolt Bőnyben, a jó hírről Fekete Dávid miniszteri biztos számolt be közösségi oldalán.

A bolt Bőnyben októberben megnyitott. Még a nyitás előtt jártunk a helyszínen. Fotó: Csapó Balázs

Sokan várták hogy újranyisson a bolt Bőnyben

Fekete Dávid posztjában többek között arról írt, hogy