1 órája
Balesetveszélyessé vált a pannonhalmi kilátó - teljesen lezárták
A szakemberek az építmény tartószerkezeti elemein akkora mértékű korhadást észleltek, ami már balesetveszélyt jelent. A Boldog Mór-kilátót ideiglenesen lezárták.
Átmenetileg lezárták a természetjárók körében kedvelt pannonhalmi Boldog Mór-kilátót – közölte a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a közösségi oldalán. A döntés oka a faszerkezeteknél jelentkező, gyakori probléma: a korhadás. A szakemberek a tartóelemeknél olyan mértékű károsodást találtak, amely már balesetveszélyessé tette az építményt, ezért határoztak a teljes lezárás mellett.
A Boldog Mór-kilátó helyett látogatható
A kilátó környéke különösen közkedvelt a kirándulók, családok, sportolók és természetfotósok körében. A dombtetőről lenyűgöző kilátás nyílik a Sokorói-dombság lankáira, Pannonhalmára és a Pannonhalmi-medencére, tiszta időben pedig a Bakony északi vonulatai is jól láthatók.
A felújítási munkák már elkezdődtek, ez idő alatt a torony nem látogatható, de a közelében található lombkoronaösvény továbbra is nyitva áll a látogatók előtt.
A pannonhalmi Boldog Mór-kilátó és a Lombkorona-tanösvény szoros versenyben második lett Az Év Kilátója-szavazáson