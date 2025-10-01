október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldog Mór-kilátó

1 órája

Balesetveszélyessé vált a pannonhalmi kilátó - teljesen lezárták

Címkék#Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt#balesetveszélyes#Boldog Mór-kilátó#lezárás

A szakemberek az építmény tartószerkezeti elemein akkora mértékű korhadást észleltek, ami már balesetveszélyt jelent. A Boldog Mór-kilátót ideiglenesen lezárták.

Kisalföld.hu

Átmenetileg lezárták a természetjárók körében kedvelt pannonhalmi Boldog Mór-kilátótközölte a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a közösségi oldalán. A döntés oka a faszerkezeteknél jelentkező, gyakori probléma: a korhadás. A szakemberek a tartóelemeknél olyan mértékű károsodást találtak, amely már balesetveszélyessé tette az építményt, ezért határoztak a teljes lezárás mellett.

Lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót.
Lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót.
Forrás: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ

A Boldog Mór-kilátó helyett látogatható

A kilátó környéke különösen közkedvelt a kirándulók, családok, sportolók és természetfotósok körében. A dombtetőről lenyűgöző kilátás nyílik a Sokorói-dombság lankáira, Pannonhalmára és a Pannonhalmi-medencére, tiszta időben pedig a Bakony északi vonulatai is jól láthatók.

A felújítási munkák már elkezdődtek, ez idő alatt a torony nem látogatható, de a közelében található lombkoronaösvény továbbra is nyitva áll a látogatók előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu