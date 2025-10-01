Balesetveszélyessé vált a pannonhalmi kilátó - teljesen lezárták

Átmenetileg lezárták a természetjárók körében kedvelt pannonhalmi Boldog Mór-kilátót – közölte a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a közösségi oldalán. A döntés oka a faszerkezeteknél jelentkező, gyakori probléma: a korhadás. A szakemberek a tartóelemeknél olyan mértékű károsodást találtak, amely már balesetveszélyessé tette az építményt, ezért határoztak a teljes lezárás mellett.

Lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót.

Forrás: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ

A Boldog Mór-kilátó helyett látogatható

A kilátó környéke különösen közkedvelt a kirándulók, családok, sportolók és természetfotósok körében. A dombtetőről lenyűgöző kilátás nyílik a Sokorói-dombság lankáira, Pannonhalmára és a Pannonhalmi-medencére, tiszta időben pedig a Bakony északi vonulatai is jól láthatók.