Bodáts Pálra, a farádi tanítóra emlékeztek, akinek ősapja volt Zrínyi Miklós és az unokatestvére Széchenyi István

Bodáts Pálra, a település szép emlékű evangélikus tanítójára emlékeztek Farádon, az evangélikus templomban. Bodáts tanító a XIX. században tevékenykedett a faluban és a korabeli leírások, dokumentumok szerint megbecsült és tisztelt pedagógusa volt a Rábaköznek. Leszármazottjai ma is élnek a térségben, közülük sokan szintén a tanári pályát választották. Bodáts Pál egyik ükunokája, Molnár Lászlóné nyugdíjas zenepedagógus dolgozta fel őse életét, írása az Emelj fel emlék! Alapítvány Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című könyvsorozatának 14. kötetébe is bekerült. E könyvet is bemutatták a hétvégi farádi rendezvényen.

Bodáts Pál síremléke a farádi temetőben és leszármazottjai. A képen jobbról a második Molnár Lászlóné. Fotó: Cs. K. A.

Bodáts Pál emlékezete

Molnár Lászlóné elmondta, hogy felmenője életútját elsősorban a családban megmaradt album segítségével ismerte meg, melyben iratokat, keresztleveleket, bizonyítványokat, anyakönyvi kivonatokat, pedagógusi kinevezéseket őriznek. Bodáts Pál 1815-ben Csöngén született, rábaszentandrási származású családban. Nagyapja még zsellér volt, édesapja azonban a pedagógus dinasztia első tanítója. Felvidéki édesanyja révén rokonságban álltak Madách Imrével. Bodáts Pál a soproni evangélikus líceumban tanult és szerzett tanító oklevelet. Pályafutását Mórichidán kezdte, majd rövidesen Farádra kapott "oskolamesteri" kinevezést. A tanítás mellett ellátta a kántori feladatokat, jegyzőként is dolgozott és még halottkémi vizsgálatokat is végzet. Érdekelték az országos oktatási ügyek is, alapító tagja és pénztárnoka volt például az Evangélikus Egyházi Egyletnek. Nevét a különböző tanácskozások jegyzőkönyveiben is megörökítették és mindenhol nagy tisztelettel és megbecsüléssel, tudását emlegették.

Bodáts Pál késő öregségig ifjúi kedéllyel és élénkséggel megáldott farádi tanító. Nagy szeretet és tisztelet övezte kartársai között

- írták róla.

A farádiak tanítójukat negyven éves jubileumára magas kormánykitüntetésre terjesztették fel.

Közhasznú hivatalában negyven éveken át lelkesült odaadással, kitartó szorgalommal, folytonos előretörekvéssel, közönségesen elismert, valódi érdemeket szerzett magának, ezért a magas kormány által elrendelt állami népiskolai jutalom elnyerésére javasoljuk

- szólt az indoklás. Hogy megkapta-e végül a kitüntetést, arra nézve nem maradtak fent bizonyítékok. Bodáts Pál 1877-ben halt meg, negyvenöt évnyi pedagógusi pálya után. Síremléke, köszönhetően lelkes helyi értékmentőknek, elsősorban is Élő Imrének, ma is megtalálható a község evangélikus temetőjében.