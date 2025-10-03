október 3., péntek

Hirtelen lett ennyi

2 órája

Bezöldült a Rába belvárosi szakasza – galéria és videó

Egybefüggő békalencse úszik a Rába győri belvárosi szakaszán.

Kisalföld.hu
Bezöldült a Rába belvárosi szakasza – galéria és videó

Rengeteg békalencse úszik a Rába győri szakaszán.

Fotó: Molcsányi Máté

Kerestük a vízügyi igazgatóság szakembereit, hogy mitől hirtelen lett ennyi békalencse a Rábán. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Addig nézze meg galériánkat!

Békalencsés a Rába győri szakasza

Fotók: Molcsányi Máté

 

