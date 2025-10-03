Hirtelen lett ennyi
2 órája
Bezöldült a Rába belvárosi szakasza – galéria és videó
Egybefüggő békalencse úszik a Rába győri belvárosi szakaszán.
Rengeteg békalencse úszik a Rába győri szakaszán.
Fotó: Molcsányi Máté
Kerestük a vízügyi igazgatóság szakembereit, hogy mitől hirtelen lett ennyi békalencse a Rábán. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.
Addig nézze meg galériánkat!
Békalencsés a Rába győri szakaszaFotók: Molcsányi Máté
