Bezárják a boltot

1 órája

Megszűnik a kónyiak kedvelt boltja, kiárusítják az árukészletet

Bezár a kónyiak kedvenc boltja, a Kalmár kamrája október 31-én nyit ki utoljára. Addig végkiárusítást tartanak, nagy kedvezménnyel kapható a maradék árukészlet. Bezár, mert a covid-járvány óta folyamatosan lejtőn volt a kisbolt.

Kisalföld.hu

Csaknem tizenöt év után bezár Kónyban a Kalmár kamrája vegyesbolt. A kónyiak kedvelt üzlete a covid-járvány okozta nehézségeket nem tudta legyőzni, ezért bezár. Az egység közösségi oldalán az üzemeltetők azt írják, hogy az adókat, a járulékokat, a rezsit, az inflációt nem tudják tovább finanszírozni. 

Bezár Kónyban a Kalmár kamrája vegyesbolt.
A Kalmár kamrája csaknem tizenöt évig szolgálta a kónyiakat. Most bezár. Fotó: a bolt oldala

Bezár a népszerű üzlet

A Kalmár kamrája most végkiárusítást hirdetett és az utolsó napig, október 31-ig nagy kedvezménnyel kínálják a megmaradt árukat.

"Szomorúsággal és fájdalommal telve szeretnénk bejelenteni, hogy november 1-jével bezárjuk boltunkat. Nagyon sok szép emlék, viccelődés, nevetés volt e falak között! Amit sosem feledünk, reméljük, önök sem!"-búcsúznak a boltot üzemeltető testvérek, Andi és Tündi. "Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, támogatásért és köszönjük azoknak, akik az utolsó pillanatig kitartottak mellettünk!" 

Bezár a bolt, az árukészletet kiárusítják.

A zárásig a kónyi üzletben 15-20-30 százalékos kedvezménnyel kaphatók egyes termékek. Gyakran előfordul, hogy népszerű és régi üzletek húzzák le a rolót, a megyeszékhelyen is volt ilyen.

 

