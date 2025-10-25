Beterítheti a bűz Csornát, Szilsárkányt és Rábacsanakot

A csornai szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a környéken található szántőföldeken helyezik el. A kiszállított szennyvíziszap bedolgozása a kiszállítást követő 24 órán belül megtörténik - írta a Pannon-Víz.

Az iszapszállítás óhatatlanul szaghatással járhat, kérik a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését!