Bűzhatás
1 órája
Beterítheti a bűz Csornát, Szilsárkányt és Rábacsanakot
A csornai szennyvíztisztító telepről csapadékmentes időjárás esetén október 28-tól 2025. október 29-ig terjedő időszakban szennyvíziszap szállítást végez a Pannon-Víz partnere.
Forrás: Pannon-Víz
A csornai szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a környéken található szántőföldeken helyezik el. A kiszállított szennyvíziszap bedolgozása a kiszállítást követő 24 órán belül megtörténik - írta a Pannon-Víz.
Az iszapszállítás óhatatlanul szaghatással járhat, kérik a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre