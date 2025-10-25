október 25., szombat

Bűzhatás

1 órája

Beterítheti a bűz Csornát, Szilsárkányt és Rábacsanakot

Címkék#Pannon-Víz#szántőföld#bűz

A csornai szennyvíztisztító telepről csapadékmentes időjárás esetén október 28-tól 2025. október 29-ig terjedő időszakban szennyvíziszap szállítást végez a Pannon-Víz partnere.

Kisalföld.hu
Forrás: Pannon-Víz

A csornai szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a környéken található szántőföldeken helyezik el. A kiszállított szennyvíziszap bedolgozása a kiszállítást követő 24 órán belül megtörténik - írta a Pannon-Víz.

Az iszapszállítás óhatatlanul szaghatással járhat, kérik a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését!

