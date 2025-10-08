október 8., szerda

Üzleti lehetőségek

8 perce

Nagyvállalatok és kis cégek döntéshozói egy asztalnál – Beszállítói napot rendeztek Győrben - fotók

Címkék#üzlet#Országos Kamarai Beszállítói Program#MKIK

Kilenc helyi nagyvállalat vezetője tárgyalhatott szintén helyi cégekkel. Kapcsolatokból üzletet építenek – hirdeti az Országos Kamarai Beszállítói Program sorozat, amelynek első állomása Győrben volt szerdán.

Pardavi Mariann

– A nagyvállalkozások vezetői nagyon jól tudják, hogy a helyben működő, hatékony kisvállalkozások megkönnyítik a munkájukat. Egy tavalyi felmérésünk eredményeképpen rendeztük meg a beszállítói programot az igényekre reagálva. Bízom benne, hogy értékes, gyümölcsöző kapcsolatok születnek. Jóból sokat! – ezzel nyitotta meg Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt a programot, amelynek során nagyvállalatok és kisvállalkozások vezetői ültek egy asztal mellé. 

beszállítói nap, beszállítás, kkv, nagyvállalalat, iparkamara, Tompa Krisztián, Pintér-Péntek Imre, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beszállítói napot rendeztek Győrben, egy asztalnál nagyvállalatok és kis cégek döntéshozói. 
Fotó: Krizsán Csaba

Október 8-án Győrben rendezték meg ugyanis az Országos Kamarai Beszállítói Program rendezvényét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Vállalkozásfejlesztési Programjának szervezésében és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében. A rendezvény szervezői úgy látják, a programra óriási az igény mind a beszállítókat kereső nagyvállalatok, mind pedig a piaci lehetőséget kutató kisvállalkozások részéről.

Beszállítók akarnak lenni

– A beszállítói programra kilencvennégy cég jelentkezett összesen négyszáznegyvennégy tárgyalási igénnyel. Kilenc nagyvállalat vezetőjével találkozhattak a helyi cégek első emberei, akik százhúsz tárgyalást bonyolítottak le – foglalta össze Tompa Krisztián, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára. 

A gyakorlatban úgy nézett ki a beszállítói nap, hogy kilenc asztalnál folytathattak előre megbeszélt témában tárgyalásokat a beszállítói lánc szereplői egymással.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját!

Nagyvállalatok és kis cégek döntéshozói egy asztalnál

Fotók: Krizsán Csaba

 

