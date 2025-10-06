október 6., hétfő

Ne hétfőn tankoljon, mutatjuk a keddi árakat

Hétfőn még magasabb áron tankolhatunk mint kedden. A benzin és a gázolaj ára is csökkenni fog.

Kisalföld.hu

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már 65 USD/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagárak is tovább csökkennek keddtől. A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár - írta a holtankoljak.hu közleményében.

Csökken a benzin ára.
Csökken a benzin ára.
Fotó: Shutterstock

Benzin ára hétfőn

Hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk, miután a hétvégén is csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk (2025.10.06-án):

95-ös benzin: 584 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter 

