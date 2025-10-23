Október 23.
1 órája
Sopronból már elindultak a Békemenetre - fotó
Békemenetre fel!
Elindultunk Sopronból
- írta csütörtök reggel közösségi oldalán Barcza Attila országgyűlési képviselő.
35 perce
Békemenet 2025: a béke hangja szólal meg újra BudapestenA CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is a béke és a szabadság melletti kiállás szimbóluma.
Ilyenek voltak az eddigi békemenetek
Orbán Viktor videót tett közzé a korábbi békemenetekről: az elsőt 13 évvel ezelőtt szervezték.
