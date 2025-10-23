október 23., csütörtök

Győrből is elindultak a Békemenetre

Címkék#Győr#Békemenet#Fekete Dávid#Sopron#hős#főváros

Népes csapat indult Győrből a fővárosba a Békemenetre.

Kisalföld.hu
Győrből is elindultak a Békemenetre

Szerdán Győrben Dr. Fekete Dávid, a Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet.

Fotó: Krizsán Csaba

Sopron után Győrből is nagy csoport indult a Békemenetre - számolt be közösségi oldalán Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos csütörtökön reggel.

Szerdán este fáklyás felvonulással emlékeztek meg a1956 hőseiről Győrben.

 

