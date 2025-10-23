Október 23.
2 órája
Győrből is elindultak a Békemenetre
Népes csapat indult Győrből a fővárosba a Békemenetre.
Szerdán Győrben Dr. Fekete Dávid, a Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet.
Fotó: Krizsán Csaba
Sopron után Győrből is nagy csoport indult a Békemenetre - számolt be közösségi oldalán Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos csütörtökön reggel.
Szerdán este fáklyás felvonulással emlékeztek meg a1956 hőseiről Győrben.
Ezt ne hagyja ki!Megemlékezés
12 órája
Főhajtás az új szobornál - Fáklyás felvonulás Győrben 1956. október 23. előestéjén - Képgaléria
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre