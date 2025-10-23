Október 23.
1 órája
Rábaköziek a Békemeneten
Az egész világnak üzennek a Rábaközből is.
Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra
- írta Facebook oldalán Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselő.
3 órája
Békemenet 2025: a béke hangja szólal meg újra BudapestenA CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is a béke és a szabadság melletti kiállás szimbóluma.
