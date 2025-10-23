október 23., csütörtök

Október 23.

1 órája

Rábaköziek a Békemeneten

Az egész világnak üzennek a Rábaközből is.

Kisalföld.hu

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra

- írta Facebook oldalán Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselő.

