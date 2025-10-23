október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

10°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élő közvetítés

35 perce

Békemenet 2025: a béke hangja szólal meg újra Budapesten

Címkék#Ifj Lomnici Zoltán#Békemenet#Orbán Viktor

Október 23-án ismét megtelik Budapest belvárosa. A békepárti Magyarország hangja ismét hallatszik Európában – ma rendezik meg a Békemenetet, Orbán Viktor beszédével a Kossuth téren.

Kisalföld.hu
Békemenet 2025: a béke hangja szólal meg újra Budapesten

Orbán Viktor a Békemenet reggelén üzent Brüsszelnek

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) idén is megszervezi a Békemenetet, amelyre október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján kerül sor. A gyülekező 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, a menet pedig 11 órakor indul el a Kossuth térre, ahol 13 órakor szólal majd fel Orbán Viktor miniszterelnök

Október 23-án Budapesten újra Békemenetet tart a CÖF–CÖKA. A menet a Kossuth téren zárul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.
A 11. Békemenetet szervezik meg október 23-án
Fotó: Mirkó István / Forrás: MW

Az egyik legfontosabb, sorsfordító Békemenet jön

Győrből is elindultak, hogy csatlakoznak a fővárosi eseményhez, amely az elmúlt években a polgári közösségek egyik legnagyobb országos megmozdulásává vált. Az idei már a 11. a sorban, de mint a szervezők fogalmaztak, talán ez az eddigi legfontosabb. 

– A békemenetek aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több, mint három éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, az október 23-i békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője, hozzátéve: 

a békemenet üzenete egyértelmű: Magyarország nem háborút, hanem békét akar.

Mint arról a Magyar Nemzet is írt, Fricz Tamás, a CÖF–CÖKA-kuratórium tagja szerint a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából. Szerinte a tét, hogy Magyarország magyar marad-e vagy Brüsszelnek egy gyarmata lesz.

– Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése. Ez a tét – szögezte le a politológus.

Orbán Viktor üzent a Békemenet reggelén

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtök reggel arról írt, hogy 

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára. 

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Sopronból már elindultak a Békemenetre - fotó

Barcza Zsolt startra készen indította a reggelt, ahogy az cikkünkben látható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu