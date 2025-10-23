Békemenet 2025: a béke hangja szólal meg újra Budapesten

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) idén is megszervezi a Békemenetet, amelyre október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján kerül sor. A gyülekező 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, a menet pedig 11 órakor indul el a Kossuth térre, ahol 13 órakor szólal majd fel Orbán Viktor miniszterelnök.

A 11. Békemenetet szervezik meg október 23-án

Fotó: Mirkó István / Forrás: MW

Az egyik legfontosabb, sorsfordító Békemenet jön

Győrből is elindultak, hogy csatlakoznak a fővárosi eseményhez, amely az elmúlt években a polgári közösségek egyik legnagyobb országos megmozdulásává vált. Az idei már a 11. a sorban, de mint a szervezők fogalmaztak, talán ez az eddigi legfontosabb.

– A békemenetek aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több, mint három éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, az október 23-i békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője, hozzátéve:

a békemenet üzenete egyértelmű: Magyarország nem háborút, hanem békét akar.

Mint arról a Magyar Nemzet is írt, Fricz Tamás, a CÖF–CÖKA-kuratórium tagja szerint a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából. Szerinte a tét, hogy Magyarország magyar marad-e vagy Brüsszelnek egy gyarmata lesz.

– Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése. Ez a tét – szögezte le a politológus.

Orbán Viktor üzent a Békemenet reggelén

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtök reggel arról írt, hogy