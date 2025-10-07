Ezért szaporodott el a békalencse a Rábán

A régiós vízügy válaszát azzal kezdte, hogy az idei nyári kisvizes időszakban a Holt-Marcal vízpótlásának folyamatos biztosítása miatt az Észak-dunántúli vízügyi Igazgatóságnak nem volt lehetősége a Marcal duzzasztómű felvízszintjének csökkentésére, így főleg az augusztusi és szeptemberi időszakban a duzzasztó feletti szakaszon elszaporodott a békalencse. Szeptember végére állt elő olyan állapot, hogy a vízpótlás időszakos szüneteltetése mellett a Marcal duzzasztómű felett a felvízszintet csökkenteni tudtuk, és ezzel együtt 2025. október 2-án a vízfelszínen felgyülemlett békalencse mozgása is elkezdődött.

A Rába szintén alacsony vízhozama miatt a Marcalból kijutó békalencse nem tudott elkeveredni, így az október 2-án lassan és nagy felületen szétterülve vonult le a Marcal torkolatától a Rábán és Győrtől tovább a Mosoni-Dunán. 2025. október 3-án a reggeli órákra a nagy tömegű békalencse levonult a Győr belterületi folyószakaszokon, de kisebb mennyiségben napközben még észlelhető volt. A békalencse levonulása semmilyen vízminőségi problémát nem okozott az érintett vízfolyásokon.