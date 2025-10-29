Befejeződött a felújítás a forgalmas győri utcán - fotók

A felújítási munkálatok részeként sor került Marcalvárosban a közel öt évtizede üzemelő, NA 500-as átmérőjű Lajta úti ivóvíz-távvezeték rekonstrukciójára is. A vezeték elöregedése, valamint a térség ivóvízellátásában betöltött kulcsszerepe miatt a korszerűsítés halaszthatatlanná vált – írja a Pannon-Víz.

Forrás: Pannon Víz Zrt.

Ezen vezeték a környék vízellátása mellett az Erzsébet-ligeti és marcalvárosi víztornyok, valamint a Pápai úti nyomásfokozón keresztül a Győrújbaráti 10.000 m3-es tározó összekötő nyomóvezetékeként biztosítja a megfelelő nyomást és a tározók közti együttműködést.