Befejeződött a felújítás a forgalmas győri utcán - fotók

Győrben nyár óta több vezetékszakasz korszerűsítése zajlik az Energiaügyi Minisztérium által biztosított, Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból származó támogatásnak köszönhetően. Befejeződött a Lajta utcai távvezeték felújítása.

A felújítási munkálatok részeként sor került Marcalvárosban a közel öt évtizede üzemelő, NA 500-as átmérőjű Lajta úti ivóvíz-távvezeték rekonstrukciójára is. A vezeték elöregedése, valamint a térség ivóvízellátásában betöltött kulcsszerepe miatt a korszerűsítés halaszthatatlanná vált – írja a Pannon-Víz.

Ezen vezeték a környék vízellátása mellett az Erzsébet-ligeti és marcalvárosi víztornyok, valamint a Pápai úti nyomásfokozón keresztül a Győrújbaráti 10.000 m3-es tározó összekötő nyomóvezetékeként biztosítja a megfelelő nyomást és a tározók közti együttműködést.

A rekonstrukció első üteme már elkészült: ennek keretében a marcalvárosi aluljárótól a Répce utcáig mintegy 280 méter hosszan újult meg a korábbi acél/azbesztcement vezeték. A munkálatok alapvetően feltárás nélküli, úgynevezett NoDig csőbéleléses technológiával valósultak meg. A technológia alkalmazása során csak néhány ponton – csomópontok, szerelvények megbontása miatt –váltak szükségessé feltárási munkák.

Az elkészült beruházás nemcsak a rendszer üzembiztonságát növeli, hanem hosszú távon hozzájárul a térség zavartalan és megbízható vízellátásához. A munkálatok következő ütemei a marcalvárosi aluljáró környezetében már jelenleg is zajlanak.

 

 

