Bécsi Egyetem a világ 100 legjobb egyeteme között

A "Times Higher Education World University Ranking" rangsor tartalmazza évről évre a világ legjobb egyetemeinek listáját, amelyen idén 115 ország 2191 intézménye szerepel. A THE-World University Ranking jelenleg öt kategóriában értékeli az egyetemeket: oktatás, kutatási környezet, kutatás minősége, nemzetközi orientáció és ipari együttműködések.

A Bécsi Egyetem főbejárarata.

Fotó: Ian Ehm

A főbb mérőszámok között szerepelnek például a személyzeti és hallgatói létszámok, a tudományos hírnévvel kapcsolatos mutatók, egyetemi publikációk és hivatkozások száma, támogatásokból származó bevételek, valamint a hallgatók, a személyzet és a publikációk nemzetközi jellege.

A Bécsi Egyetem a THE rangsorban különösen jó eredményeket ért el a nemzetközi orientáció terén - például a nemzetközi kutatók, hallgatók és publikációk aránya- valamint a kutatás minősége – például a gyakran hivatkozott folyóiratok száma - tekintetében. Az elmúlt években az oktatás minősége is jelentősen javult – például több doktori fokozat és jobb mentorálási arány révén. Emellett a gazdasági együttműködések terén is előrelépés történt, az alkalmazott kutatásból származó bevételek jelentős növekedésével.

2018 óta a Bécsi Egyetem évről évre egyre feljebb kúszott a ranglistán, annak ellenére is, hogy a verseny az egyetemek között évről évre egyre csak szorosabb lett. Míg 2018-ban még a 165. helyen állt az akkor 1103 értékelésbe bevont egyetem közül, addig 2025-ben már a 95. helyet érte el a világszerte 2191 rangsorolt egyetem közül. Így mindössze hét év alatt 70 helyet javított pozícióján - írta a City of Vienna sajtóközleményében.