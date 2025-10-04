Beauty Day: fodrászok és sminkesek versenyeztek Győrben - XXL galéria

Szakmai versenyekkel, előadásokkal és kiállítókkal vártak minden érdeklődőt az ingyenes programon. Az első győri Beauty Day - szépségnap - során a kilátogatók találkozhattak a fodrász szakma legnagyobb szaktekintélyeivel, olyan ismert képviselőivel, mint Hajas László és Veress-Győri Sándor mesterfodrászok.

Beauty Day Győrben szakmai versenyekkel, előadásokkal Fotó: Molcsanyi Mate

- Nagyon örülök a győri versenynek, mert a rendszerváltás idején igazából csak versenyeken tudtak fejlődni a fodrászok. Kéthetente volt egy versenyünk. Aztán ahogy nyitott a világ, lehetett utazni és külföldön elsajátítani újabb szakmai fogásokat. Mostanában pedig a közösségi média felgyorsulásával a fiatalok előtt nagyon sok információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy jó fodrászok legyenek. A szakma presztízse magas, hiszen minden ember viseli a munkánkat. Ha valaki szépen felöltözik, de a haja a rendezetlen, az disszonáns - nyilatkozta a Kisalföldnek Hajas László mesterfodrász, aki a Baranyai Vivienhez fűződő jó kapcsolata miatt vállalt el a zsűrizést. Kifejtette, hogy a jó fodrász szorgalmas és alázatos, mindig tanulni akar, fejlődni. Elmondta, hogy a magyar fodrászok egyre jobbak és jobbak, a nemzetközi versenyeken fokozatosan jobb eredményeket érnek el. Ehhez hozzájárul, hogy a magyar szakképzés erős.

