Szépség és munka

1 órája

Beauty Day: fodrászok és sminkesek versenyeztek Győrben - XXL galéria

Szépség minden formában, fodrászok és sminkesek versenye Győrben. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata Baranyai Vivien győri sztárfodrásszal közösen első alkalommal szervezte meg szombaton a Beauty Day Győr elnevezésű rendezvényét.

Gyurina Zsolt

Szakmai versenyekkel, előadásokkal és kiállítókkal vártak minden érdeklődőt az ingyenes programon. Az első győri Beauty Day - szépségnap - során a kilátogatók találkozhattak a fodrász szakma legnagyobb szaktekintélyeivel, olyan ismert képviselőivel, mint Hajas László és Veress-Győri Sándor mesterfodrászok. 

- Nagyon örülök a győri versenynek, mert a rendszerváltás idején igazából csak versenyeken tudtak fejlődni a fodrászok. Kéthetente volt egy versenyünk. Aztán ahogy nyitott a világ, lehetett utazni és külföldön elsajátítani újabb szakmai fogásokat. Mostanában pedig a közösségi média felgyorsulásával a fiatalok előtt nagyon sok információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy jó fodrászok legyenek. A szakma presztízse magas, hiszen minden ember viseli a munkánkat. Ha valaki szépen felöltözik, de a haja a rendezetlen, az disszonáns - nyilatkozta a Kisalföldnek Hajas László mesterfodrász, aki a Baranyai Vivienhez fűződő jó kapcsolata miatt vállalt el a zsűrizést. Kifejtette, hogy a jó fodrász szorgalmas és alázatos, mindig tanulni akar, fejlődni. Elmondta, hogy a magyar fodrászok egyre jobbak és jobbak, a nemzetközi versenyeken fokozatosan jobb eredményeket érnek el. Ehhez hozzájárul, hogy a magyar szakképzés erős. 

Beauty Day: fodrászok és sminkesek versenyeztek Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

Baranyai Vivien világbajnok győri fodrász elmondta, hogy a cél az volt, hogy elősegítsék a vármegyében tevékenykedő szépségipari vállalkozók és az ő munkájukat segítő szépségipari cégek találkozását, és ösztönözzék a tanulókat is azzal, megismerhetik a szakma szépségeit, valamint a legújabb trendeket és innovációkat. 

Hajas László mesterfodrász, aki a Baranyai Vivienhez fűződő jó kapcsolata miatt vállalt el a zsűrizést.
Fotó: Molcsányi Máté

Három kategóriában 25 fodrász és 25 sminkes indult, a győztesek értékes díjakat kaptak, illetve Baranyai Vivien átadta Vándortrófeát adott át. Beszéltünk az egyik fiatal versenyzővel: Bucsi Enikő Dévaványáról érkezett, az estélyi fonás kategóriában. Egy dévaványai középiskola tanulója, nagyon szeret a hajakkal foglalkozni, esténként is sokat gyakorol, akár bizony több órát.

A programban szerepelt fodrászverseny, amelyen volt női szalonhajvágás, romantikus menyasszonyi frizura, estélyi fonás. A sminkversenyen nappali és alkalmi, illetve kreatív smink megalkotása volt a cél. Az ingyenes rendezvényt bemutatók színesítették, mint például innovációk a szempillaiparban, alkalmi frizuratrendek, hajvágás és színek a jövő szalonjában. Az előadásokra több mint százan regisztráltak. 

 

