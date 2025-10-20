Bea asszony a Kisalföldön árulta el, ki készíti el a legjobban kedvenc ételét - fotók, videó

Molnár Gábor vállalkozó-oktató közreműködésével – akivel régi barátság köti össze a Gáspár családot – hétfőn a mosonmagyaróvári Glück Technikumba látogatott Gáspár Bea, aki a szakács tanulókkal találkozott. Bea asszony, a szakácskönyv-szerző, akit többször láthattunk a Hal a tortán című műsorban is, most a fiatalokkal osztotta meg tapasztalatait.

Bea asszony a vendéglátó szakmákat népszerűsítette a mosomgyaróvári Glück Technikumban

Fotó: Kerekes István

– Az edukáció fontos számomra, és szeretném, hogy a jövő generációja ne tántorodjon el, és szeresse a főzést és a szakmát – emelte ki a portálunknak adott interjúban Bea asszony, aki amellett is érvelt, hogy maradjanak itthon a fiatalok. Arról is beszélt, hogy tapasztalata szerint sok étterem éppen az emberhiány miatt kénytelen bezárni.

– A jó szakembereket megbecsülés övezi – vélekedett a celeb szakács, aki még a kitartásra is felhívta a figyelmet.