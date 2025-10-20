október 20., hétfő

Látogatás az iskolában

2 órája

Bea asszony a Kisalföldön árulta el, ki készíti el a legjobban kedvenc ételét - fotók, videó

Fontos számomra az edukáció – indokolta Gáspár Bea, hogy miért is látogatott el a mosonmagyaróvári Glück-iskolába. Megtudtuk azt is, melyikaz egyik kedvenc étele Bea asszonynak, és ki készíti azt el a legjobban.

Mészely Réka

Molnár Gábor vállalkozó-oktató közreműködésével – akivel régi barátság köti össze a Gáspár családot – hétfőn a mosonmagyaróvári Glück Technikumba látogatott Gáspár Bea, aki a szakács tanulókkal találkozott. Bea asszony, a szakácskönyv-szerző, akit többször láthattunk a Hal a tortán című műsorban is, most a fiatalokkal osztotta meg tapasztalatait. 

Bea asszony a vendéglátó szakmákat népszerűsítette a mosomgyaróvári Glück Technikumban
Bea asszony a vendéglátó szakmákat népszerűsítette a mosomgyaróvári Glück Technikumban
Fotó: Kerekes István

Bea asszony a vendéglátó szakmákat népszerűsítette

– Az edukáció fontos számomra, és szeretném, hogy a jövő generációja ne tántorodjon el, és szeresse a főzést és a szakmát – emelte ki a portálunknak adott interjúban Bea asszony, aki amellett is érvelt, hogy maradjanak itthon a fiatalok. Arról is beszélt, hogy tapasztalata szerint sok étterem éppen az emberhiány miatt kénytelen bezárni. 

– A jó szakembereket megbecsülés övezi – vélekedett a celeb szakács, aki még a kitartásra is felhívta a figyelmet.

Bea asszony a vendéglátó szakmákat népszerűsítette Mosonmagyaróváron

Fotók: Kerekes István

Fotók: Kerekes István

 

A magyaros ételeket kedveli

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Molnár Gáborral együtt a magyaros ételeket kedvelik, nagy közös kedvenc a rakott krumpli, amit mindketten másként készítenek el. 

– A legjobb rakott krumplit édesanyám készíti, pedig ő nem séf. Sok étteremben ettem már ezt az ételt, meg a sajátomat is, de olyat, mint amit anyukám készít, olyat nem bírok enni sehol – szögezte még le Gáspár Győző felesége.

 

