Bea asszony a Kisalföldön árulta el, ki készíti el a legjobban kedvenc ételét - fotók, videó
Fontos számomra az edukáció – indokolta Gáspár Bea, hogy miért is látogatott el a mosonmagyaróvári Glück-iskolába. Megtudtuk azt is, melyikaz egyik kedvenc étele Bea asszonynak, és ki készíti azt el a legjobban.
Molnár Gábor vállalkozó-oktató közreműködésével – akivel régi barátság köti össze a Gáspár családot – hétfőn a mosonmagyaróvári Glück Technikumba látogatott Gáspár Bea, aki a szakács tanulókkal találkozott. Bea asszony, a szakácskönyv-szerző, akit többször láthattunk a Hal a tortán című műsorban is, most a fiatalokkal osztotta meg tapasztalatait.
Bea asszony a vendéglátó szakmákat népszerűsítette
– Az edukáció fontos számomra, és szeretném, hogy a jövő generációja ne tántorodjon el, és szeresse a főzést és a szakmát – emelte ki a portálunknak adott interjúban Bea asszony, aki amellett is érvelt, hogy maradjanak itthon a fiatalok. Arról is beszélt, hogy tapasztalata szerint sok étterem éppen az emberhiány miatt kénytelen bezárni.
– A jó szakembereket megbecsülés övezi – vélekedett a celeb szakács, aki még a kitartásra is felhívta a figyelmet.
A magyaros ételeket kedveli
A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Molnár Gáborral együtt a magyaros ételeket kedvelik, nagy közös kedvenc a rakott krumpli, amit mindketten másként készítenek el.
– A legjobb rakott krumplit édesanyám készíti, pedig ő nem séf. Sok étteremben ettem már ezt az ételt, meg a sajátomat is, de olyat, mint amit anyukám készít, olyat nem bírok enni sehol – szögezte még le Gáspár Győző felesége.