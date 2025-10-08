október 8., szerda

Batthyány pályázat

1 órája

Egyedi fiatalok nyerték a Batthyány-fődíjat - A falu és a család kapcsolata ma is szoros

Címkék#Gróf Batthyány Lajos#fődíj#mártír miniszterelnök#Magyar Batthyány Alapítvány#Egyed#pályázat

Egyedre került a Magyar Batthyány Alapítvány pályázatának fődíja. Helyi fiatalok kisfilmen dolgozták fel, mit jelent számukra a Batthyány család és mit tartanak Batthyány Lajos miniszterelnök örökségének.

Cs. Kovács Attila

A Magyar Batthyány Alapítvány videópályázatot hirdetett általános- és középiskolások számára Batthyány Lajos emlékezete mai szemmel címmel. Arra kérték a jelentkezőket, hogy készítsenek filmet arról, miként látják ők ma a forradalmat és szabadságharcot, a Batthyány családot és mi az öröksége Batthyány Lajos mártír miniszterelnöknek. A pályázat fődíját egyedi fiatalok nyerték meg. Kisfilmjük helyi Szentháromság templomban készült. 

A Batthyány Alapítvány pályázatának fődíját egyedi fiatalok nyerték el. Kisfilmet késíztettek a családról.
Az egyedi fiatalok és kísérőik, segítőik Budapesten. A Batthyány Alapítvány pályázatának fődíját nyerték el.
Fotó: Kisalföld archívum

A Batthyány család és Egyed

Munkájukat felnőttek is segítették. A pályázat főkoordinátora Csizmaziáné Kókai Judit, az operatőt Nagy-Faller Adrienn volt, a hangtechnikát és a vágást Schwenk Gábor biztosította. A fiatalok, Horváth Flóra, Nagy Nimród Hunor, Horváth Zsóka, Szűcs Viktória természetesen nagyon büszkék eredményükre. Egyed községnek élő a kapcsolata a gróf Batthyány családdal. A falu az 1800-as években évtizedeken át a família birtokában volt, a Batthyány-leszármazottak pedig rendszeresen ellátogatnak a községbe manapság is.

– Kisfilmünk a jelenben kezdődik azzal, hogy egy ministráns kisfiú korán, jóval a mise kezdete előtt érkezik a templomba. Várakozás közben elbóbiskol és álmodik. Ez az álom vezeti vissza történetünket az 1860-as évekbe, amikor a mártír miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos lánya, Batthyány Emma megérkezik a faluba. Ő és férje vásárolta meg ugyanis az itteni uradalmat-mutatta be a történetet Nagy-Faller Adrienn. – A kisfiú álmában a várandós Emma asszony az egyedi templom kápolnájában, melyben ma herceg Batthyány-Strattmann László ereklyéjét is őrizzük, imádkozik az édesapjáért. Imájában megemlékezik édesapja tetteiről is. A következő jelenetben Zichy Antóniát, a miniszterelnök özvegyét láthatják a nézők, aki szintén férjéjez imádkozik. Emma és Antónia beszélgetésének végére a kisfiú is felébred és megérkezik a templomba egy kislány is. A film végén ők ketten, a kisfiú és a kislány közösen gyújtanak gyertyát az egyedi kastély korábbi lakóiért, az elhunyt családtagokért.

Batthyány-Schmidt Margit és fia, Batthyány Boldizsár az egyedi templom Batthyány-kápolnájában. 
Fotó: Kisalföld archívum

A zsűri tehát az egyed filmet a fődíjjal tüntette ki, a diákok oklevelet és pénzt kaptak munkájukért. A falubeliek egyébként nem először vettek részt a Magyar Batthyány Alapítvány pályázatán. A tavalyi indulók a harmadik helyen végeztek. Az egyediek így is bizonyítják, hogy ragaszkodnak a Batthyány-örökséghez és ápolják emléküket. 

– Fontos, hogy a gyerekek, a fiatalok ismerjék hazánk történelmét és az is nagyon fontos, hogy annak a településnek a történetéről is tudjanak, ahol élnek. Egyednek meghatározó lakói voltak a Batthyányak, még ha csak rövid ideig s. Emlékük azonban él, amit erősít az is, hogy a családtagok rendszeres vendégei falunknak. Batthyány-Schmidt Margit és fia, Batthyány Boldizsár szívesen jönnek hozzánk és mi is szívesen látjuk őket. Tavaly a kápolnafelújítást is támogatták. Gyermekeink rajtuk keresztül közvetlenebbül ismerhetik meg múltunkat, a család történelmi tagjai pedig példát mutatnak számunkra-fogalmazott Nagy-Faller Adrienn.

 

