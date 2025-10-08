Egyedi fiatalok nyerték a Batthyány-fődíjat - A falu és a család kapcsolata ma is szoros

A Magyar Batthyány Alapítvány videópályázatot hirdetett általános- és középiskolások számára Batthyány Lajos emlékezete mai szemmel címmel. Arra kérték a jelentkezőket, hogy készítsenek filmet arról, miként látják ők ma a forradalmat és szabadságharcot, a Batthyány családot és mi az öröksége Batthyány Lajos mártír miniszterelnöknek. A pályázat fődíját egyedi fiatalok nyerték meg. Kisfilmjük helyi Szentháromság templomban készült.

Az egyedi fiatalok és kísérőik, segítőik Budapesten. A Batthyány Alapítvány pályázatának fődíját nyerték el.

Fotó: Kisalföld archívum

A Batthyány család és Egyed

Munkájukat felnőttek is segítették. A pályázat főkoordinátora Csizmaziáné Kókai Judit, az operatőt Nagy-Faller Adrienn volt, a hangtechnikát és a vágást Schwenk Gábor biztosította. A fiatalok, Horváth Flóra, Nagy Nimród Hunor, Horváth Zsóka, Szűcs Viktória természetesen nagyon büszkék eredményükre. Egyed községnek élő a kapcsolata a gróf Batthyány családdal. A falu az 1800-as években évtizedeken át a família birtokában volt, a Batthyány-leszármazottak pedig rendszeresen ellátogatnak a községbe manapság is.

– Kisfilmünk a jelenben kezdődik azzal, hogy egy ministráns kisfiú korán, jóval a mise kezdete előtt érkezik a templomba. Várakozás közben elbóbiskol és álmodik. Ez az álom vezeti vissza történetünket az 1860-as évekbe, amikor a mártír miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos lánya, Batthyány Emma megérkezik a faluba. Ő és férje vásárolta meg ugyanis az itteni uradalmat-mutatta be a történetet Nagy-Faller Adrienn. – A kisfiú álmában a várandós Emma asszony az egyedi templom kápolnájában, melyben ma herceg Batthyány-Strattmann László ereklyéjét is őrizzük, imádkozik az édesapjáért. Imájában megemlékezik édesapja tetteiről is. A következő jelenetben Zichy Antóniát, a miniszterelnök özvegyét láthatják a nézők, aki szintén férjéjez imádkozik. Emma és Antónia beszélgetésének végére a kisfiú is felébred és megérkezik a templomba egy kislány is. A film végén ők ketten, a kisfiú és a kislány közösen gyújtanak gyertyát az egyedi kastély korábbi lakóiért, az elhunyt családtagokért.

Batthyány-Schmidt Margit és fia, Batthyány Boldizsár az egyedi templom Batthyány-kápolnájában.

Fotó: Kisalföld archívum

A zsűri tehát az egyed filmet a fődíjjal tüntette ki, a diákok oklevelet és pénzt kaptak munkájukért. A falubeliek egyébként nem először vettek részt a Magyar Batthyány Alapítvány pályázatán. A tavalyi indulók a harmadik helyen végeztek. Az egyediek így is bizonyítják, hogy ragaszkodnak a Batthyány-örökséghez és ápolják emléküket.