október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baross Gáborra emlékeztek

1 órája

A vasminiszter köti össze országainkat

Címkék#Baross Gábor#társaság#vasminiszter

Győr különleges delegációt fogadott.

Kisalföld.hu

Győr és a szlovákiai Ilava az elmúlt 35 év során gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki egymással, amelynek megalapozója a Baross Gábor, a vasminiszter tiszteletére létrejött győri Baross Társaság.

Fotó: Nagy István

Dr. Schmidt Péter, a társaság elnöke, Ilava város díszpolgára vezetésével látogatást tettek az Audi Hungariában október 15-én. Nem maradhatott el a Baross úti Baross Gábor-szobor megkoszorúzása sem. A napot vacsorával zárták, amelyet az Aranyhal étteremben költöttek el. 

A társaság megbeszélte, hogy hamarosan szlovákiai hangversennyel emlékeznek a legendás vasminiszterre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu