A vasminiszter köti össze országainkat

Győr és a szlovákiai Ilava az elmúlt 35 év során gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki egymással, amelynek megalapozója a Baross Gábor, a vasminiszter tiszteletére létrejött győri Baross Társaság.

Fotó: Nagy István

Dr. Schmidt Péter, a társaság elnöke, Ilava város díszpolgára vezetésével látogatást tettek az Audi Hungariában október 15-én. Nem maradhatott el a Baross úti Baross Gábor-szobor megkoszorúzása sem. A napot vacsorával zárták, amelyet az Aranyhal étteremben költöttek el.

A társaság megbeszélte, hogy hamarosan szlovákiai hangversennyel emlékeznek a legendás vasminiszterre.