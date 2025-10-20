Baross Gáborra emlékeztek
1 órája
A vasminiszter köti össze országainkat
Győr különleges delegációt fogadott.
Győr és a szlovákiai Ilava az elmúlt 35 év során gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki egymással, amelynek megalapozója a Baross Gábor, a vasminiszter tiszteletére létrejött győri Baross Társaság.
Dr. Schmidt Péter, a társaság elnöke, Ilava város díszpolgára vezetésével látogatást tettek az Audi Hungariában október 15-én. Nem maradhatott el a Baross úti Baross Gábor-szobor megkoszorúzása sem. A napot vacsorával zárták, amelyet az Aranyhal étteremben költöttek el.
A társaság megbeszélte, hogy hamarosan szlovákiai hangversennyel emlékeznek a legendás vasminiszterre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre