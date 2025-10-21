2 órája
Ismerjék meg a Petz-kórház idegsebész osztályának fiatal főorvosát - interjú
Rezidensi éveit is az Idegsebészeti Osztályon kezdte meg, és ahogy mondja – „a kezdeti hullámvölgyek és a „mélyvízbe dobás” túlélése után otthon volt ezen a szakterületen”. Dr. Bánfi Boldizsár a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Idegsebészeti Osztályának frissen kinevezett osztályvezető főorvosa.
Már évek óta dolgozik a Petz kórházban. Dr. Bánfi Boldizsárt az intézmény weboldalán szakmai életútjáról és jövőbeni terveiről kérdezték.
- Önre is igaz az az állítás, hogy már gyerekként is gyógyítani akart?
- Nem feltétlenül, minden érdekelt gyerekként, fiatalként szerettem volna építész vagy erdőmérnök lenni, de a középiskolában a biológia-kémia osztályzataim lehetőséget adtak arra, hogy más irányba is nyissak, és szülői indíttatásra kerültem az orvosi egyetemre.
Dr. Bánfi Boldizsár évek óta dolgozik a Petz kórházban
- Adja magát a kérdés a hogyan továbbról: hogyan került kapcsolatba az idegsebészettel, miért ezt választotta szakterületének?
- Ez nagyon speciális szakma, az egyetemen tanultakból kiindulva nem ez jutott eszembe, szerettem volna inkább urológus vagy nőgyógyász lenni, de szintén szülői tanácsra kerültem az Idegsebészeti Osztályra rezidensnek. Dr. Skaliczky Zoltán főorvos úrral való találkozás után szinte nem lehetett nemet mondani, kisugárzása, szakma iránti szeretete vonzza a fiatalokat, és hamar kiderült, hogy jó helyre kerültem.
- Szeptember 1-től pedig osztályvezetői feladatokat lát el. Miben más ez a titulus?
-Nagyon megtisztelő a kinevezés, ugyanakkor a felelősség is jóval nagyobb. Eddig is határozott és döntésképes voltam, de most mindenről tudnom kell, és a végső jóváhagyás is az én feladatom. Ugyanakkor továbbra is orvosként dolgozom:
- műtök
- ügyelek
- rendelek, tehát a mindennapi betegellátásban is aktívan részt veszek.
- Milyen célokat tűzött ki maga elé?
- Híres a győri kórház az idegsebészeti ellátás területén is, köszönhető ez Dr. Szarvas István, Dr. Skaliczky Zoltán és Dr. Czeiner Antal főorvos urak és természetesen az ápolók munkásságának, tehát elég magas a mérce. Így az elsődleges cél ennek a szintnek a maximális megtartása, és a további fejlődési szakaszok megalapozása.
- Hogyan kívánja ezt elérni?
- Nagyon fiatal, nyitott személyiségű csapattal dolgozom, így a kollégáimat is arra fogom biztatni, hogy látogassanak el más intézményekbe innovatív eljárásokat megismerni, amit a vezetőséggel közösen döntve tudunk alkalmazni helyi szinten is.
- Milyen értékeket tart fontosnak a közös munkában?
- Azt gondolom, hogy megfelelő csapatszellemben dolgozunk, biztos vagyok benne, hogy munkatársaim legjobb tudásukat adják. A rezidensek korán műtőbe kerülhetnek, megbízom bennük, és természetesen tudják, hogy a háttérben ott vagyunk, számíthatnak ránk. Én ebben a szellemben szocializálódtam Dr. Skaliczky Zoltán főorvos úrnál, ezt az elvet követem én is.
- Az idegsebészeten belül van kedvenc szakterülete?
- Mindenki a koponyaűri folyamatokat szereti operálni, az az idegsebészet izgalmasabb területe, de ahogy idősödik az ember és megismerik a nevét, gyakrabban találkozik a fájdalommal járó gerincbetegségekkel. A mozgásszegény életmód már a 20-30-as éveikben járóknál megmutatja negatív következményeit, amivel bizony kell foglalkozni, hiszen általában fájdalommal járó elváltozásokról van szó.
Rendszeres nyújtással, masszázzsal, sportok közül az úszással, tornával lehet a legjobban karbantartani a deréktáji fájdalmakat
- mondja Dr. Bánfi Boldizsár Osztályvezető főorvos, aki maga is sportol; focizik, teniszezik, hogy a hosszú műtétekhez szükséges állóképességét megtartsa.
