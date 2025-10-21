Ismerjék meg a Petz-kórház idegsebész osztályának fiatal főorvosát - interjú

Már évek óta dolgozik a Petz kórházban. Dr. Bánfi Boldizsárt az intézmény weboldalán szakmai életútjáról és jövőbeni terveiről kérdezték.

- Önre is igaz az az állítás, hogy már gyerekként is gyógyítani akart?

- Nem feltétlenül, minden érdekelt gyerekként, fiatalként szerettem volna építész vagy erdőmérnök lenni, de a középiskolában a biológia-kémia osztályzataim lehetőséget adtak arra, hogy más irányba is nyissak, és szülői indíttatásra kerültem az orvosi egyetemre.

- Adja magát a kérdés a hogyan továbbról: hogyan került kapcsolatba az idegsebészettel, miért ezt választotta szakterületének?

- Ez nagyon speciális szakma, az egyetemen tanultakból kiindulva nem ez jutott eszembe, szerettem volna inkább urológus vagy nőgyógyász lenni, de szintén szülői tanácsra kerültem az Idegsebészeti Osztályra rezidensnek. Dr. Skaliczky Zoltán főorvos úrral való találkozás után szinte nem lehetett nemet mondani, kisugárzása, szakma iránti szeretete vonzza a fiatalokat, és hamar kiderült, hogy jó helyre kerültem.

- Szeptember 1-től pedig osztályvezetői feladatokat lát el. Miben más ez a titulus?

-Nagyon megtisztelő a kinevezés, ugyanakkor a felelősség is jóval nagyobb. Eddig is határozott és döntésképes voltam, de most mindenről tudnom kell, és a végső jóváhagyás is az én feladatom. Ugyanakkor továbbra is orvosként dolgozom:

műtök

ügyelek

rendelek, tehát a mindennapi betegellátásban is aktívan részt veszek.

- Milyen célokat tűzött ki maga elé?

- Híres a győri kórház az idegsebészeti ellátás területén is, köszönhető ez Dr. Szarvas István, Dr. Skaliczky Zoltán és Dr. Czeiner Antal főorvos urak és természetesen az ápolók munkásságának, tehát elég magas a mérce. Így az elsődleges cél ennek a szintnek a maximális megtartása, és a további fejlődési szakaszok megalapozása.

- Hogyan kívánja ezt elérni?

- Nagyon fiatal, nyitott személyiségű csapattal dolgozom, így a kollégáimat is arra fogom biztatni, hogy látogassanak el más intézményekbe innovatív eljárásokat megismerni, amit a vezetőséggel közösen döntve tudunk alkalmazni helyi szinten is.