október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerették tanítványai

28 perce

Gyászolnak a csermajori és a csornai Csukás-diákok, elhunyt a népszerű pedagógus

Címkék#Csermajor#Id Balics Elemér#Csorna#gyász#pedagógus#elhunyt

Gyászol a Rábaköz pedagógus társadalma és gyászolnak egykori diákjai, elhunyt id. Balics Elemér. Balics Elemér tanította a csermajori tejipari szakiskola tanulóit és oktatott a csornai Csukás Zoltán mezőgazdasági szakközépiskolában is. Szerették tanítványai.

Kisalföld.hu

Elhunyt Balics Elemér fertőszentmiklósi születésű, csornai lakos, nyugdíjas pedagógus. A tanár úr életének 89. évében távozott. Balics Elemér mély nyomott hagyott diákjaiban, akik nem csak a matematika tudományát kapták tőle, hanem emberséget, barátságot és a másik ember tiszteletét is. Október 2-án vesznek tőle búcsút szerettei és tisztelői a csornai Jézus Szíve-templomban.

Balics Elemér csorna gyász elhunyt
Balics Elemér nyugdíjas pedagógust gyászolják csermajori és csornai diákjai is.
Forrás: Akik Csermajorban tanultak közösségi oldal

Elhunyt Balics Elemér

Balics Elemér haláláról megemlékezett az egykori csermajori Ujhelyi Imre szakiskola közössége és a csornai Csukás Zoltán mezőgazdasági szakiskola is elbúcsúztatta közösségi oldalán. "Mély fájdalommal búcsúzunk volt kollégánktól, id. Balics Elemértől, aki 1972-től -kisebb megszakításokkal- 2002-ig volt iskolánk tanára és igazgatóhelyettese. Emlékét megőrizzük!"

Tanítványai megható szavakkal emlékeznek rá. "Felejthetetlen Osztályfőnököm és matematikatanárom volt! Nagyon szerette mindenki az osztályban.(1966-1970) Nagyszerű TANÁREMBER volt, csupa nagybetűvel"-írja egyikük. "Örömömre szolgál, hogy ismerhettem, végtelenül jó ember volt s kitűnő matematikus, de én elsősorban emberséget tanultam tőle"-emlékezett másvalaki.

"A legjobb matematikatanár és a legemberibb osztályfőnök volt"-egy másik vélemény. "Nagyra becsült, szeretett Balics Elemér tanár úr! Felejthetetlen osztályfőnököm, matematikatanárom, emlékét fájó szívvel örökké őrzöm"-írta búcsúját egy volt diák.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu