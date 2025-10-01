Gyászolnak a csermajori és a csornai Csukás-diákok, elhunyt a népszerű pedagógus

Elhunyt Balics Elemér fertőszentmiklósi születésű, csornai lakos, nyugdíjas pedagógus. A tanár úr életének 89. évében távozott. Balics Elemér mély nyomott hagyott diákjaiban, akik nem csak a matematika tudományát kapták tőle, hanem emberséget, barátságot és a másik ember tiszteletét is. Október 2-án vesznek tőle búcsút szerettei és tisztelői a csornai Jézus Szíve-templomban.

Balics Elemér nyugdíjas pedagógust gyászolják csermajori és csornai diákjai is.

Forrás: Akik Csermajorban tanultak közösségi oldal

Elhunyt Balics Elemér

Balics Elemér haláláról megemlékezett az egykori csermajori Ujhelyi Imre szakiskola közössége és a csornai Csukás Zoltán mezőgazdasági szakiskola is elbúcsúztatta közösségi oldalán. "Mély fájdalommal búcsúzunk volt kollégánktól, id. Balics Elemértől, aki 1972-től -kisebb megszakításokkal- 2002-ig volt iskolánk tanára és igazgatóhelyettese. Emlékét megőrizzük!"

Tanítványai megható szavakkal emlékeznek rá. "Felejthetetlen Osztályfőnököm és matematikatanárom volt! Nagyon szerette mindenki az osztályban.(1966-1970) Nagyszerű TANÁREMBER volt, csupa nagybetűvel"-írja egyikük. "Örömömre szolgál, hogy ismerhettem, végtelenül jó ember volt s kitűnő matematikus, de én elsősorban emberséget tanultam tőle"-emlékezett másvalaki.

"A legjobb matematikatanár és a legemberibb osztályfőnök volt"-egy másik vélemény. "Nagyra becsült, szeretett Balics Elemér tanár úr! Felejthetetlen osztályfőnököm, matematikatanárom, emlékét fájó szívvel örökké őrzöm"-írta búcsúját egy volt diák.