Balesetveszélyesek a körforgalmak a 83-as bevezetőjén?

Kövecses Károly olvasónk a Kisalföldnek elmondta, hogy sok autós nagy sebességgel érkezik Győrszemere felől Győrbe az M83-as bevezetőjén. Közülük sokan azt, amikor a körforgalomnál a piros jelzés zöldre vált, úgy értelmezik, szabad az útjuk, és nem veszik figyelembe, hogy azért a körforgalom szabályai továbbra is érvényesek, a körforgalomban autók haladnak, így balesetveszélyes körforgalmak jönnek létre Győr mellett. Különösebb körültekintés nélkül behajtanak oda, így gyakoriak a karambolok. Az ő járművének is nekimentek oldalról, egészen áttolta az út túloldalára a szabálytalankodó sofőr.

Balesetveszélyes körforgalmak vannak a 83-as bevezetőjén olvasónk szerint.

De nem csak ő látta kárát a helyzetnek, tudomása szerint ugyanis sok, akár tucatnyi baleset történt már a nem rendezett körülményekből kifolyólag. Szerinte jobb lenne, a zöld jelzést villogó sárga váltaná fel, így figyelmeztetve arra, a KRESZ-szabályai érvényesek akkor is, ha zöld a lámpa. Kérdeztük a kérdésről a Magyar Közutat, válaszukat várjuk. Amint megérkezik, közzétesszük.

A Magyar Közút ajánlásai

A 83-as főút átépítésével együtt megújult a győri Malom úti és Új Élet úti csomópont is. Korábbi cikkünkben közöltük, hogy a megépültükkor a Magyar Közút felhívta a figyelmet a lámpás csomópontok használatának veszélyeire. Mindkét helyszínen turbó típusú körforgalom épült ki, kijelölt gyalogos és kerékpáros átvezetésekkel. A főutat keresztező, körforgalom előtti átvezetéseken a védtelen közlekedők - jelentős számban kiskorú gyermekek - átkelésének biztonsága érdekében egyedi megoldásként jelzőlámpás forgalomszabályozás is épült.

A Magyar Közút közleményében hívta fel a figyelmet, hogy a jelzőlámpák ezeken a konkrét helyszíneken kizárólag a kijelölt gyalogos és kerékpáros átvezetésen történő elsőbbséget szabályozzák, nem a körforgalomba való behajtás lehetőségét. A jelzőlámpát követően a körforgalmakba történő belépésnél továbbra is a körforgalmú csomópontokra vonatkozó KRESZ szabályok az érvényesek, azaz a körforgalomban haladó járműnek elsőbbsége van a belépő járművekkel szemben. Erre az általános szabályra a csomópont előtt „Elsőbbségadás kötelező” tábla is figyelmezteti a közlekedőket.

