október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utánajártunk

33 perce

Balesetveszélyesek a körforgalmak a 83-as bevezetőjén?

Címkék#balesetveszélyes#KRESZ#szabály

Olvasónk szerint a Ménfőcsanak és Győr Gyirmót között található körforgók nagyon balesetveszélyesek, sok baleset történik arrafelé. Szerinte jobb lenne, ha a zöld jelzést villogó sárga váltaná fel a balesetveszélyes körforgalmakban.

Kisalföld.hu

Kövecses Károly olvasónk a Kisalföldnek elmondta, hogy sok autós nagy sebességgel érkezik Győrszemere felől Győrbe az M83-as bevezetőjén. Közülük sokan azt, amikor a körforgalomnál a piros jelzés zöldre vált, úgy értelmezik, szabad az útjuk, és nem veszik figyelembe, hogy azért a körforgalom szabályai továbbra is érvényesek, a körforgalomban autók haladnak, így balesetveszélyes körforgalmak jönnek létre Győr mellett. Különösebb körültekintés nélkül behajtanak oda, így gyakoriak a karambolok. Az ő járművének is nekimentek oldalról, egészen áttolta az út túloldalára a szabálytalankodó sofőr. 

Balesetveszélyes körforgalmak vannak a 83-as bevezetőjén olvasónk szerint
Balesetveszélyes körforgalmak vannak a 83-as bevezetőjén olvasónk szerint.

Balesetveszélyes körforgalmak vannak a 83-as bevezetőjén olvasónk szerint

De nem csak ő látta kárát a helyzetnek, tudomása szerint ugyanis sok, akár tucatnyi baleset történt már a nem rendezett körülményekből kifolyólag. Szerinte jobb lenne, a zöld jelzést villogó sárga váltaná fel, így figyelmeztetve arra, a KRESZ-szabályai érvényesek akkor is, ha zöld a lámpa. Kérdeztük a kérdésről a Magyar Közutat, válaszukat várjuk. Amint megérkezik, közzétesszük.

A Magyar Közút ajánlásai

A 83-as főút átépítésével együtt megújult a győri Malom úti és Új Élet úti csomópont is. Korábbi cikkünkben közöltük, hogy a megépültükkor a Magyar Közút felhívta a figyelmet a lámpás csomópontok használatának veszélyeire. Mindkét helyszínen turbó típusú körforgalom épült ki, kijelölt gyalogos és kerékpáros átvezetésekkel. A főutat keresztező, körforgalom előtti átvezetéseken a védtelen közlekedők - jelentős számban kiskorú gyermekek - átkelésének biztonsága érdekében egyedi megoldásként jelzőlámpás forgalomszabályozás is épült. 

A Magyar Közút közleményében hívta fel a figyelmet, hogy a jelzőlámpák ezeken a konkrét helyszíneken kizárólag a kijelölt gyalogos és kerékpáros átvezetésen történő elsőbbséget szabályozzák, nem a körforgalomba való behajtás lehetőségét. A jelzőlámpát követően a körforgalmakba történő belépésnél továbbra is a körforgalmú csomópontokra vonatkozó KRESZ szabályok az érvényesek, azaz a körforgalomban haladó járműnek elsőbbsége van a belépő járművekkel szemben. Erre az általános szabályra a csomópont előtt „Elsőbbségadás kötelező” tábla is figyelmezteti a közlekedőket. 

VIDEÓ ITT!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu