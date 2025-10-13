október 13., hétfő

Közlekedés

47 perce

Balesettel kezdődött a hét az M1-esen.

Címkék#Herceghalom#Hegyeshalom#m1#Útinform#baleset#autópálya

Nem múlik el nap, hogy ne legyen baleset a legforgalmasabb sztrádán.

Kisalföld.hu
Balesettel kezdődött a hét az M1-esen.

Baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon – írja az utinform.hu. Herceghalom térségében a 25-ös km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás meghaladja az 5 km-t.

 

 

