1 órája
Megtörtént a bírálat! A Bakonyban ejtették el az eddigi legnagyobb muflont - fotók
Másodfokú trófeabírálatot rendeztek a napokban a Bakonyban, a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészeténél. Az Országos Trófeabíráló Testület tagjai számos kiváló gímszarvasbikát „vettek górcső alá”, viszont a nap kuriózumaként az a – Mecsekerdő Zrt. területén zsákmányolt – muflon került középpontba. A bakonyi vad 13 évesre bírált volt.
Trófeabírálatot rendeztek nemrég a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészeténél. A Bakonyban elejtett vad a nap kuriózuma volt.
Trófeabírálat: a Bakony hatalmas muflonja
Az eseményről a NIMRÓD Vadászújság számolt be facebook oldalán. A 13 évesre bírált, 13,75 kilogrammos (24 órás tömeg) agancstömegű bika a magyar ranglista 3. helyére került, megelőzve a 2001-es lábodi agancsost. A nap másik szenzációja, egy a VERGA Zrt. területén esett muflon volt 106,45 centiméteres átlag csigahosszal. Mint arról beszámoltak: ez a trófea hazánk leghosszabb, szabad területi muflonkos csigája.
A rekordok itt tekinthetőek meg. A további fotók pedig itt.